صور فساتين النجمات في حفل غولدن غلوبز 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2020 04:43 مساءً - تابعنا اليوم حفل توزيع جوائز غولدن غلوبز Golden Globes 2020 الذي أُقيم في مدينة لوس أنجلوس، والذي حضره جميع نجوم الفن تقريبًا، وقد رصدنا العديد من الاطلالات لنجمات هوليوود، والتي تنوعت بين الخيارات الرائعة والمبتكرة، وبين التصميمات المخيّبة للآمال، وقد جمعنا صور جميع الفساتين التي ارتدتها النجمات في حفل غولدن غلوب 2020 بين الأجمل والأسوأ، شاهدي الصور واختاري أنتِ أيضًا من كانت الأكثر أو الأقل أناقة.



أجمل اطلالات النجمات في حفل غولدن غلوبز 2020:

ٔأجمل اطلالات النجمات في حفل غولدن غلوبز

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ٔأجمل اطلالات النجمات في حفل غولدن غلوبز



شاهدنا عددًا كبيرًا من الاطلالات المميزة والتي بدت متجددة ولافتة في حفل غولدن غلوبز 2020، ونذكر منها اطلالة كايت بلانشي Cate Blanchett التي بدت مختلفة عن كل الاطلالات التي عودتنا عليها في فستان من ماري كاترانتزو Mary Katrantzou، وكذلك اطلالة جنيفر لوبيز Jennifer Lopez المبتكرة في فستان من فالنتينو Valentino، وأحببنا أيضًا اطلالة نيكول كيدمان المشرقة في فستان أحمر من فيرساتشي Versace، واطلالة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra والتي برأيي كانت الأجمل في فستان من فيفيان ويستوود Vivianne Westwood، واطلالة جنيفر أنيستون Jennifer Aniston الراقية في فستان أسود من ديور Dior.

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أسوأ اطلالات النجمات في حفل غولدن غلوبز 2020:

أسوأ اطلالات النجمات في حفل غولدن غلوبز





كان هناك عدد كبير من الاطلالات المخيّبة للآمال للنجمات في حفل غولدن غلوبز 2020، ونذكر منها اطلالة تشارليز ثيرون Charlize Theron في فستان باللونين الأخضر والأسود من ديور Dior، والجدير بالذكر هنا أنّ تصميم الفستان جميل، لكنّ مزيج الألوان لم يكن موفقًا، كذلك كانت اطلالة تايلور سويفت Taylor Swift غير موفقة في فستان معرق اختارته من إيترو Etro، ولم تعجبنا اطلالة ميشال ويليامز Michelle Williams في فستان باللون الأصفر الفاتح من لويس فويتن Louis Vuitton لا سيما وأنّ القصة لم تلائم قوامها، وكذلك اطلالة سلمى حايك Salma Hayek في فستان من غوتشي Gucci بدت مبتذلة وغير أنيقة.





صور جميع الفساتين التي ارتدتها النجمات في حفل غولدن غلوب 2020 والتي تنوعت بين التصميمات الأنيقة والخيارات غير الموفقة. شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.

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