جينيفر لوبيز تفتتح عام 2020 بإطلالة رومانسية رائعة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2020 04:43 مساءً - حضرت جينيفر لوبيز Jennifer lopez حفل جوائز Palm Spring International Film Festival وقد اختارت لهذه المناسبة فستان سهرة بتصميم رومانسي معرّق بالورود، وبذلك فقد افتتحت العام 2020 بإطلالة رائعة ومميزة خطفت بها الأنظار بشّرت من خلالها بعام أنيق لها، ومن المعروف عن جينيفر إطلالاتها المميزة في المناسبات الكبيرة وعلى السجادة الحمراء، لكنها في هذا اللوك خرجت قليلاً عن نمطها المألوف الذي عادة ما يكون ذا طابع جذاب، واعتمدت الأسلوب الأنثوي الناعم. وإليك التفاصيل.



جينيفر لوبيز في فستان معرق بالورود من ريتشارك كوين:

جينيفر لوبيز في فستان سهرة من ريتشارد كوين





إطلالة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez في حفل جوائز Palm Spring International Film Festival ذكرتنا بإطلالات نجمات هوليوود في العصر الذهبي في خمسينات القرن الماضي، وكانت عبارة عن فستان سهرة معرق بالورود باللونين الزهري والأخضر من ريتشارد كوين Richard Quinn بقصة مكشوفة الأكتاف وتنورته متفاوتة الأطوال من الأسفل، وقد نسقت معه حقيبة يد وحذاء باللون الزهري ومجوهرات ماسية ناعمة.

تابعي المزيد: جينيفر لوبيز بفستان الزفاف هل تزوجت؟

Advertisements



تفاصيل إطلالة جينيفر لوبيز:

تفاصيل اطلالة جينيفر لوبيز





لا تكتمل أي إطلالة، مهما بلغت فخامتها، من دون الأكسسوارات المناسبة، وهنا جينيفر لوبيز Jennifer Lopez كانت حريصة على تزيين الإطلالة بأجمل الأكسسوارات. وقد اختارت حقيبة يد وحذاء من الساتان باللون الزهري ومجوهرات ماسية فاخرة لكن ناعمة، وقد لفتتنا بشكل خاص الأقراط المرصعة بالحجر الأخضر.





إطلالة مميزة ذات طابع رومانسي وأنثوي افتتحت بها جينيفر لوبيز Jennifer Lopez عام 2020 وخطفت بها الأنظار. شاهدي الصور وأخبرينا رأيك بها.

تابعي المزيد : جينيفر لوبيز في حفل مصر بأجرأ الإطلالات وإحداها بتوقيع مصري