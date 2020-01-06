كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2020 04:43 مساءً - فاجأت الفاشينيستا روان بن حسين جمهورها بخبر زواجها ولم تكتفِ به فزفَّت إليه خبر حملها الذي صدم الكثير من متابعيها، وكشفت أنها قررت جعل هذا الأمر خاصًا؛ لأنها تُقدِّر الحياة العائلية وتحترم رغبة عائلتها في الابتعاد عن الأضواء.



ونشرت روان مؤخرًا العديد من الصور المميزة التي يمكن للحوامل أن يستوحين منها إطلالات أنيقة ومذهلة ..

إطلالات متنوعة للحوامل من روان بن حسين

ارتدت روان فستانًا أبيض بنقشات نمرية مع حذاء ببوت أسود وحقيبة حمراء، وتأنقت بفستان أصفر ضيق مع وشاح أصفر مزين بالريش للوك أنثوي، وتميزت ببنطال أبيض وبلوزة صوفية وجاكيت بني لإطلالة شبابية، ونسقت بنطالًا بنيًا مع جاكيت بيج وحقيبة حمراء، واختارت في استايل شبابي أنيق تنورة صفراء قصيرة مزينة بنقاط سوداء مع بلوزة سوداء بأكمام طويلة.

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إطلالات متنوعة للحوامل من روان بن حسين

كما تجملت ببنطال بيج وبلوزة صوفية مزينة بالأبيض والأصفر والبنفسجي لخيار كاجوال، وظهرت ببنطال جينز مع بلوزة صوفية ومعطف كاروهات، وأطلت ببنطال وبلوزة زهريين من الصوف، وتألقت بفستان أزرق بفتحة السبعة في منطقة الصدر وأكمام طويلة، وتزينت بشورت أسود وبلوزة بيضاء ومعطف بني لكسر اللون لإطلالة محايدة.

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إطلالات متنوعة للحوامل من روان بن حسين

يُذكر أن الفاشونيستا روان بن حسين تنشر المزيد من الفيديوهات التي تتعلق بحملها واستعداداتها لاستقبال مولودها الأول، وكشفت مؤخرًا عن نوع جنينها من خلال احتفال جمعها ببعض الأصدقاء والضيوف وتبيَّن أنها حامل في فتاة، وحين سألتها إحدى المتابعات على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن مشاركة جمهورها بصور طفلتها الأولى، أوضحت أنها تود أن تجعل منها فاشونيستا مثلها، ولكن ذلك يتوقف على قرار زوجها.

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