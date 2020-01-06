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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2020 04:43 مساءً - العبايات الملونة من التصاميم الأنيقة التي تناسبكِ أثناء السفر للخارج، بخاصًة مع التصاميم المريحة والعملية التي تناسبكِ بأجواء الرحلات والتجوال، وهو ما اخترناه لكِ اليوم بموديلات مميزة لعبايات ملونة للسفر للخارج من مدونات انستقرام، وإليكِ التفاصيل...
العبايه المخططة المفتوحة من نجود الرميهي
بموديل أنيق ومفتوح يمكنكِ اعتماد العبايه المخططة بدرجتي الأسود والأبيض كستايل محتشم، بتنسيق عملي للبناطيل المختلفة عالية الخصر، مع التوب الملون.
والمميز بهذا التصميم للعبايه المفتوحة المخططة أنه يناسب الصبايا قصيرات القامة، وكذلك الممتلئات، لأنه يجعلكِ تبدين أطول وأنحف.
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العبايات الرياضية خيار عملي للسفر للخارج
العبايات الرياضية مُصممة خصيصًا لتكون مريحة وعملية، لهذا هي خياركِ الأمثل أثنار رحلاتكِ الطويلة، كهذا الموديل من الفاشينيستا فطامي بوحمد للعبايه السوداء مع خطوط ملونة عند الأكمام والأكتاف.
وأفضل ما يمكنكِ تنسيقه مع تلك العبايه هو السنيكرز أو الأحذية الرياضية، لاطلالة عملية لا تخلو من لمسة الأناقة.
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العبايه المخصرة مع رسومات الورود بأسلوب فاطمة حسام
هذا الموديل للعبايه المعطف مع حزاما الخصر برسومات الورود مناسبة أكثر للصبية التي تميل للأسلوب الكلاسيكي أثناء السفر، من الممكن أن تنسيقها مع الفساتين الطويلة الضيقة، والكعب العالي، وحجاب من الساتان الملون.
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العبايه المنسدلة الناعمة من نوف التميمي
إذا كنت تفكرين في اطلالة مخملية ليوم بسيط أثناء سفركِ، فإليكِ الموديلات من الساتان الحريري مع الأكمام الواسعة والموديل البسيط دون الكثير من التفاصيل الذي اعتمدته نوف التميمي.
معه يمكنكِ تنسيق أحذية رياضية، أو أحذية الميول، أو حتى اعتمدي على الكعب العالي بسهرات المساء، لأن مثل تلك التصاميم عادًة ما تكون سهلة التنسيق.
بهذا الألبوم إليك مجموعة من عبايات ملونة للسفر للخارج من مدونات انستقرام.
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