ملابس محجبات للسفر تألقي بها في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2020 04:43 مساءً - السفر جزء أساسي بحياة مدونات الموضة، وبتلك الأوقات يُلهمن الصبايا باطلالات أنيقة بأسلوب عصري مناسبة لأجواء الترحال المختلفة، وبالطبع تتميز غالبية هذه الاطلالات باللمسة العملية المريحة.

وللصبايا المحجبات اخترنا لكِ مجموعة لملابس محجبات للسفر تتنوع بين الموديلات المختلفة للبناطيل والتنانير الطويلة، والمعاطف الملونة، بأسلوب مدونات الموضة المحجبات، لتستعدي بها في 2020.



اطلالة شتوية عملية من دلال الدوب أثناء السفر

اطلالة شتوية عملية من دلال الدوب أثناء السفر



أعجبنا هذا اللوك من المدونة الكويتية دلال الدوب للمعطف الطويل البيج مع البنطلون الأبيض، نسقت معهما بوت الساق العملي الطويل، لاطلاةل أنيقة وعملية.

وقد اختارت حزام الخصر مع الشنطة الكروس كاكسسوار بسيطة أساسية في شنطة سفركِ، أما الحجاب فاختارت النوع القطني المُفضل لها، والذي جاء مناسبًا مع اطلالتها وكثرة التجوال.

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موضة الملابس الجلد وتنسيقها أثناء السفر بأسلوب لولوة الخطاف

موضة الملابس الجلد وتنسيقها أثناء السفر بأسلوب لولوة الخطاف





موضة الجلد من الصيحات التي لا تبطل موضتها بموسم الشتاء، فلم لا تنسّقيها باطلالتكِ أثناء السفر، مثل هذا اللوك من لولوة الخطاف، للمعطف الجلد الطويل مع حزام الخصر، وارتدت معه بنطلون كاروهات طويل وواسع، وأكملت اللوك بالحذاء الصحراوي العملي.

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الجاكيت الفرو أسلوبكِ الفخم باطلالتكِ أثناء السفر

الجاكيت الفرو أسلوبكِ الفخم باطلالتكِ أثناء السفر



خيار أنيق لأن تعتمدي الجاكيت الفرو بإحدى جولاتكِ أثناء السفر، يزيدكِ أناقة، ولكنه ليس عملي بدرجة كبيرة، لهذا قبل أن تختاريه عليكِ التفكير في المكان الذي ستذهبين إليه.

يمكنكِ مثلًا اختيار الجاكيت الملون بالأبيض والأسود من خولة المراغي مع التنورة الجلد المكشكشة، والتوب الأسود، مع بوت الساق المُدبب، لاطلالة كلاسيكية مناسبة ليوم مُترف لن تضطرين فيه للمشي كثيرًا.

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اختيار الجينز مع المعاطف الطويل من مرمر محمد

اختيار الجينز مع المعاطف الطويل من مرمر محمد





أبسط ما يمكنكِ اعتماده لاطلالات السفر للخارج، هو الجينز مع المعطف الطويل، لاطلالة محتشمة وبالوقت نفسه عمليه، لهذا اخترنا لكِ هذا اللوك من الفاشينيستا مرمر محمد.

اعتمدت مرمر على موضة المعاطف الطويلة التي تفضلها كثيرًا وتختار الموديلات الفخمة والمميزة منها، وقد نسّقتها مع الجينز والسنيكرز الأبيض، مناسبة أكثر للمراهقات، وتكون هي اطلالتك أساسية بالمطار.

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