عبايات بألوان الباستيل موضة 2020 تخفي عيوب الجسم

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2020 04:43 مساءً - احتلت العبايات المصممة بالألوان الباستيلية المبودرة، جانبًا كبيرًا من المجموعات الجديدة لأشهر الماركات، تنوعت التصميمات والنغمات اللونية، كوني السباقة في اعتماد هذه الصيحة الكفيلة بتجديد اطلالتكِ في 2020.
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إليكِ أجمل موديلات العبايات بألوان الباستيل وطرق تنسيقها بأناقة، مع الأزياء والاكسسوارات:
عبايات بتطريز حول الصدر
ركزت ماركات شهيرة في قطاع تصميم العبايات، على العبايات المطرزة حول منطقة الصدر، أحببنا موديلات ماركة عفة الدباغ Effa ذات الياقات العريضة المزينة بالتطريز، ونرشحها لصاحبات القوام الكمثري لتساعدهنّ في الظهور بأكتاف أعرض، لتتوازن المنطقة العليا الكنزة من قوامهنّ مع الجزء السفلي الممتلئ.
عبايات بتطريز عند الحواف
حظيت العبايات المطرزة في القسم السفلي منها وحول الحواف، بحضور كبير ضمن المجموعات الجديدة التي كشفت عنها مؤخرًا ماركات مثل داج Daj وأناتومي Anatomi، اعتمدي هذا الستايل إذا كان قوامكِ على شكل التفاحة، لتشتّتي النظر عن منطقة الصدر الممتلئ.
عبايات طبقات موضة الموسم
كما في الأزياء الجاهزة والكوتور، هيمنت صيحة الطبقات على مجموعات العبايات الجديدة التي أطلقتها الماركات، لفتتنا العبايه الحرير اللامعة التي تألقت بها عارضة ماركة أدور بوتيك Adore Boutique، وتناسب صاحبات السيقان النحيفة حيث تساعدهنّ في إخفاء هذا العيب، بخاصة إذا تم تنسيقها مع فستان فاتح اللون.
عبايات مزينة بكسرات
تصدرت صيحة الأزياء المزينة بكسرات البليسيه واجهة الموضة، وطالت العبايات الشرقية، أحببنا الموديلات التي رصدناها لدى Nafs designs وماركة Clue والتي ستظهركِ بقامة أطول.
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