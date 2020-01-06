بناطيل عالية الخصر للقصيرات على طريقة الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2020 04:43 مساءً - لاتزال صيحة البناطيل عالية الخصر متصدرة مشهد الموضة، ونجحت الفاشينيستا المحجبات في تنسيقها بطرق أنيقة، ندعوكِ لمشاهدة أجمل صورهنّ من انستقرام لتستوحي منها اطلالة تزيد من طولكِ.

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بناطيل عالية الخصر مع معطف طويل

بناطيل عالية الخصر مع معطف طويل



جربي تنسيق البنطال عالي الخصر مع كنزه خفيفة ومعطف من لون البنطال نفسه على غرار الفاشينيستا سهى وميلانيا الترك، لتضمني الحصول على قامة ممشوقة واطلالة فخمة تناسب الأجواء الرسمية لنهار عمل، يُفضّل إكمال اطلالتكِ بحذاء مدبب.



بناطيل عالية الخصر مع كارديغان

بناطيل عالية الخصر مع كارديغان



نسقي البنطال الواسع بالخصر العالي مع توب خفيف وكارديغان بلون مطابق للون التوب أو الكنزة، لاطلالة شتوية أنيقة تمنح قامتكِ مدًى أطول، في حال اخترتِ بنطال جينز Skinny ننصحكِ باعتماد كارديغان واسع وطويل يصل إلى منتصف الساق، لاطلالة محتشمة تناسب الحجاب.

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بناطيل عالية الخصر مع سويت شيرت

بناطيل عالية الخصر مع سويت شيرت



نسقي البنطال عالي الخصر مع سويت شيرت واسع، شرط أن تطويه بداخل البنطال لتزيدي من طول ساقيكِ على طريقة الفاشينيستا لينا الغوطي، واحملي حقيبة كتف صغيرة عبر الجسم بطريقة الـ Cross، فتجنّبي الحقائب الكبيرة حتى لا تطغى على اطلالتكِ وقامتكِ، وبالتالي تظهركِ بطول أقصر مما أنتِ عليه.



بناطيل عالية الخصر مع بليزر

بناطيل عالية الخصر مع بليزر



ارتقي باطلالتكِ بتنسيق البنطال عالي الخصر مع البليزر، استوحي من أناقة الفاشينيستا سمر البرشا، وارتدي بنطال جلد أسود لامعًا مع توب من اللون نفسه، وتممي اللوك ببليزر تويد أنيق، أو لائمي البنطال الجينز الواسع مع بليزر طويل وحذاء Pointy لاطلالة كاجوال أنيقة.

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