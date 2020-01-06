مفاجأة .. برصاص من أصيبت نانسي عجرم خلال السطو على منزلها؟؟

تبيّن أنّ إصابة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي تعرّضت لها خلال محاولة السطو على فيلتها بقضاء كسروان، كانت بسبب شظايا الرصاص الذي أطلقه زوجها د. فادي الهاشم على اللص، الذي كان يتجه إلى غرفة بناتهما.

وكان زوج نانسي عجرم أطلق على اللص ١٦ طلقة، بسبب حالة الذعر والترهيب التي قام بها اللص لأسرته، حيث كان يتجه بالسلاح إلى غرفته بناته.

وكانت قد قررت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون نقل زوج نانسي عجرم إلى المستشفى بدلا من احتجازه في أحد الأقسام التابعة للدولة اللبنانية؛ بسبب سوء حالته النفسية نتيجة الحادث .

ومن المقرر أن يتم استمرار توقيف د. فادي الهاشم حتى الثلاثاء، لعرضه على قاضي التحقيقات، الذي سوف يبت في موقفه إما بالافراج عنه بضمانة مالية أو استمرار حبسه .

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وتعرض منزل نانسي عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، وذلك بعد اشتباك مسلح.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب فى دخول غرفة بناتها، إلا أن زوجها تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر أن يواجهه بنفس السلاح وقام بقتل السارق.

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