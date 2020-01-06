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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، يظهر من خلاله مواطن سعودي يدعى حسن مشعان الشملاني، في عناق حميمي بينه وبين ناقته.
حسن الشملاني قال في تصريحات له وفق صحيفة “سبق” السعودية، إن العناق يومي بينه وبين ناقته، وإن مقطع الفيديو الذي وثقه صديقه المصور طلال اليحيا، ونشرته مواقع هندية على نطاق واسع، ما هو إلا جزء من حكاية طويلة بدأت منذ خمس سنوات في قرية عريجا على بعد 20 كلم شرقي حائل.
الشملاني أكد أن عناق ناقته يحدث معه ومع أبنائه فقط، دون غيرهم، نافيا ما تم تداوله وقت تصوير الفيديو، من أن ناقته التفت حوله بعد غيابه عنها لوفاة ابنه، مؤكدا أن عناقها له جاء بعد إجازة عشرة أيام قضاها خارج حائل.
المواطن السعودي أضاف، أن حب الناقة له ولأبنائه نشأ منذ صغرها، إذ التقط أبناؤه صورا لشقيقهم سلطان، والناقة تحتضنه بصغرها قبل نحو خمس سنوات، وهي صغيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر ناقة تحتضن صاحبها السعودي كل يوم بحميمية.. صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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