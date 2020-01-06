علق المخرج، طارق العريان، على خبر انفصاله عن الفنانة السورية، أصالة نصري، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر "العريان" صورة تجمعه بطليقته، مُعلقًا: "للأسف وصلنا إلى نهاية، سأظل أحترم هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد ".
أصالة تعلن انفصالها رسميا
وكانت الفنانة أصالة، أعلنت صباح اليوم، عن انفصالهما رسميًا، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "بمنتهى الأسف والحزن، أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت، ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".
يذكر أن أصالة وطارق العريان، تزوجا في 2006، وكان تصدر موقع التدوينات القصيرة تويتر، هاشتاج "طلاق أصالة" خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول انفصال المطربة السورية عن زوجها المخرج.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق العريان يوجه رسالة لـ"أصالة" عقب إعلان الانفصال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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