سمر في دعوى لتغيير اسم طفلها: "أبوه سماه حمص عند فيا"

دفعها عناد الزوج إلى اللجوء للمحكمة لتغيير اسم طفلها، بعد أن قام الأب بتسجيل اسم الطفل في شهادة الميلاد "حمص" كي ينتقم من والدته ويجبرها على التنازل عن حقوقها الشرعية، وفقا لما ذكرته في الدعوى القضائية.

تقول "سمر. ص" في حديثها لـ"الوطن" إنها تركت منزل الزوجية وهي حامل في شهرها السابع، بعدما تعرضت للضرب المبرح على يد زوجها، وطلبت الطلاق، فاشترط عليها الزوج أن تتنازل عن كافة مستحقتها مقابل الطلاق، فقرر الضغط عليها عن طريق اختياره اسم الطفل على غير رغبتها، لذلك أقامت الزوجة دعوى أمام القضاء الإداري، بعدما فشلت في التصدي لزوجها أو إقناعه بتغيير اسم طفلهما حتى لا يسبب له أضرارا نفسية، واجتماعية فيما بعد.

وأوضحت الزوجة أنها قامت بتوسيط بعضا من أهل الزوج من أجل إقناعه، لكن المحاولة باءت بالفشل أيضا، فلم يعد أمامها سوى اللجوء إلى المحكمة، واختصمت الدعوى كلا من مصلحة الأحوال المدنية، السجل المدني، ووالد الطفل، وحملت رقم 21542 لسنة 2019.

وطالبت الأم في الدعوى تغيير اسم طفلها من "حمص" إلى "عمر"، وخاصة أن طفلها اقترب من سن دخول المدرسة، ولا تريد أن يكون اسمه سببا في كرهه للمدرسة.