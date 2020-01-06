القبعات تزيّن اطلالتك هذا الصيف

تعود القبعات إلى عالم الأزياء بعد غياب طويلٍ دام سنوات وسنوات طويلة. وها هي اليوم تعود لتبسط سيادتها في ساحة الموضة بقوّة، ولتعكس شخصيّة امرأة جريئة، مستعدّة للتحدّي والمواجهة، من دون تردّد. فلا تخافي، وانتقي من موضة هذا الموسم المتنوّعة، ما يتناسب مع شخصيّتك.

مصمّمون كثر تبنّوا هذه الموضة، كلٌّ على طريقته الخاصّة؛ فمنهم من اختار أسلوب الأربعينات والستينات في القبّعات، حيث كان الأسلوب كلاسيكيّاً بامتياز، وكانت القبّعات شأن السيّدات الراقيات، خلال تلك الحقبة، ومن هؤلاء Ralph Lauren الذي عكس أنوثة امرأته من خلال القبّعات، و Yves Saint Laurent وChanel وربيع كيروز وغيرهم.... ومنهم من توجّه نحو العالم الغربيّ وصيحات رعاة البقر، فابتكروا قبّعات رائعة، تليق بمختلف الأوقات العصريّة والملابس اليوميّة.

تذكّري دائماً أنّه لا بدّ من تناسبٍ ما بين لون القبّعة ولون البشرة؛ فإذا كانت بشرتك شاحبة، مائلة إلى الزهريّ، فإنّ قبّعة زهريّة أو حمراء لك ستبدو مدهشة. أمّا إذا كانت بشرتك داكنة، وتحمل درجة من الاصفرار، فتستطيعين ارتداء قبّعة بأيّ لون، لكن ابتعدي عن ارتداء قبّعة من نفس قماش ملابسك أو الجاكيت الذي ترتديه، وانتبهي إلى أن تكون القبّعة على مقاس رأسك، لا واسعة ولا كبيرة

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