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بعد خضوعها لعملية جراحية لاستئصال الرحم، طمأنت الفنانة صفاء سلطان، متابعيها على حالتها الصحية، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت "صفاء" عبر حسابها: "شكرا من كل قلبي لكل حدا سأل عن صحتي، ولكل اللي وقفوا جنبي من أهلي ورفقاتي، أنا ما حبيت أشغل بالكن، حاليًا أنا صحتي ممتازة، وأستعد للتصوير".
صفاء سلطان تعاني من التهاب في الكلى
ومنذ عدة أشهر، طمأنت الفنانة صفاء سلطان، متابعيها بعد إصابتها بمرض في الكلى، وكتبت عبر حسابها: "الحمدالله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. بفضل رب العالمين وتعب أطبائي معي مشكورين.. ورضا بابا وماما ودعواتكن الغالية، خرجت من المستشفى، وحالتي الحمدلله منيحة، ومرضي كان عبارة عن التهاب بالكلية، مش كل الشائعات اللي طلعت عن طبيعة مرضي".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استئصال الرحم.. صفاء سلطان تطمئن جمهورها:"صحتي ممتازة وأستعد للتصوير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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