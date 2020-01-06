دراسة: قلة النوم تزيد خطر الإصابة بأمراض السمنة والقلب

أوضحت دراسة حديثة نشرتها مجلة "سليب" الأمريكية، أن الحرمان من النوم يمكن أن يعرض المخ لخطر فرط تنشيط محفزات الغذاء، مما يؤدى إلى الإصابة بأمراض السمنة والقلب.

وقالت دراسة أخرى نشرت في مجلة "علم النفس التطبيقي"، إن زيادة الشهية ترتبط بالإجهاد، وأظهرت النتائج أن الذين يشعرون بالإجهاد والتوتر نتيجة ضغوط العمل المترافقة مع الحرمان من النوم، يتناولون كميات أكبر من الطعام، وفق ما ذكره موقع "يو بي آي" الإلكتروني.

ونصح الخبراء بالحصول على ساعات كافية من النوم، تتراوح بين 7 و8 ساعات كل ليلة، لتجنب الآثار السلبية لقلة النوم على الصحة.