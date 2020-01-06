أحلام تؤازر نانسي عجرم بعد اقتحام فيلتها: "قلبي بيغلي"

"الحمد لله على السلامة يا أطيب قلب، يا حبيبتي يا نانسي، وسلامة زوجك وبناتك حبايبي، ربي يحميكم، ما بتستاهلي إلا الخير"، هكذا علقت الفنانة الإماراتية أحلام الشمسي، على واقعة تعرض فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، للسرقة على يد أحد اللصوص، وإصابتها في قدمها، قبل أن يتمكن زوجها من قتله.

وشاركت أحلام عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمع نانسي وزوجها وبناتها، وأرفقت تعليقًا عليها: "الحمد لله انكم كنتوا موجودين بالبيت مع البنات، والله قريت الخبر أحس قلبي يغلي، استودعتكم الرحمن".

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ولاقت الصورة التي نشرتها أحلام، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير من المتابعين معها، مبدين تعاطفهم مع أسرة الفنانة وما لحق بهم، وحصدت الصورة ما يقرب من 221 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لتخطيه الألفين تعليق.

سرقة فيلا نانسي عجرم

وكانت الفنانة نانسي عجرم، تعرضت لحادث سرقة فيلتها بنيو سهيلة بلبنان، إذ اقتحم أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، فيلتها بغرض السرقة، وتمكن من التسلل ليلًا إلى داخل المنزل، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، الذي أشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل السارق.

يُذكر أن نانسي عجرم تشارك الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، الذي بدأ عرض أولى حلقاته أول أمس السبت، وتضم لجنة التحكيم الفنان عاصي الحلاني والفنان محمد حماقي.