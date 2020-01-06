"حبيته وأنا متجوزة".. كيف تحدثت أصالة عن طارق العريان قبل انفصالهما رسميا

خرجت الفنانة السورية، أصالة، عن صمتها أخيرًا، عقب أشهر من الأحاديث التي طالعت علاقتها بطارق العريان، والتي قررت حينها الصمت وعدم الرد عليها، لتعلن بشكل رسمي انفصالها عن زوجها، ووالد أبنائها.

وكتبت "أصالة" عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على اتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

واستكملت: "ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًا، سأبقى دائماً أصاله المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".

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14 عام من الزواج، لم تترك فيهما الفنانة السورية حديث، أو حوار إلا وتحدثت عن "العريان" كان أبرزها حينما أعلنت من قبل أنها وقعت في حبه، وشعرت بالإعجاب تجاهه خلال زواجها الأول.

وكان "العريان" قال من قبل خلال حديثه مع الإعلامي "نيشان" ببرنامج "توأم روحي"، إنه تعرف على أصالة خلال تصوير أغنيتها "يا مجنون" وكان متزوجًا حينها، وإنه جمعته سهرة بها برفقة زوجها الأول.

لترد "أصالة" مؤكدة أنها أُعجبت بالعريان منذ المقابلة الأولى، التي كانت في حضور زوجها، وتمنت أن يكون "طارق" زوجها.

وأضافت أنها بادرت بإظهار إعجابها به، كما عرضت عليه الزواج عقب طلاقها.

يذكر أن أصالة وطارق العريان تزوجا في عام 2006، وكان تصدر موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج "طلاق أصالة" خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول انفصال المطربة السورية أصالة نصري عن زوجها المخرج طارق العريان.