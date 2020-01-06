من المطبخ الشعبي.. طريقة تحضير اللصيمة العرايشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

تتميز مصر بكثرة الأكلات الشعبية لدرجة أن لكل محافظة عددًا من الأكلات التي تميزها عن غيرها، وفي بعض الأحيان تختلف هذه الأطعمة من مدينة إلى أخرى على حسب عادات وتقاليد موروثة لأهاليها.. لايف ستايل الخليج 365 يصحبكم في جولة داخل مطبخ مصر الشعبي في حلقات، جولتنا اليوم في المطبخ العرايشي وطريقة عمل اللصيمة.

اللصيمة أكله عرايشي لها طقوس معينة وأجواء خاصة وتكون ذات مذاق رائع ومميز عندما تطهى في الصحراء على الفحم والنار. وهي عبارة عن قرص عيش يختلف حجمه حسب الرغبة والعدد ويتم تسوية العجينة في الرمل والفحم.

- مقادير العجينة:

- كيلو دقيق أبيض.

- نصف كيلو دقيق أسمر.

- ماء.

- الطريقة:

يتم إضافة المقادير وعجنها جيداً كما هو موضح بالفيديو ويتم وضعها في صنية بها رمل ساخن وتوضع العجينة وتغطي بفحم ساخن وتترك لتنضج.

- مقادير سلطة اللصيمة:

- عجر "بطيخ صغير غير ناضج" ويمكن استبدال العجر بالباذنجان الرومي.

Advertisements

- 2 كيلو باذنجان رومي مشوي.

- كيلو طماطم مقطعة مكعبات.

- نصف كيلو فلفل عرايشي حار.

- رأس ثوم مفرومة.

- ربع لتر زيت زيتون.

- عصير ليمون فريش.

- ربع كيلو طحينة.

- ملح.

الطريقة:

- يقشر الباذنجان المشوي، ويهرس في بولة، ثم نضيف إليه زيت الزيتون وعصير الليمون ونقلب جيداً، وبعدها نضيف الثوم المفروم والفلفل العرايشي الأخضر، ونستمر في التقليب، ثم نضيف الطماطم والطحينة مع التقليب وأخيراً أضيفي الملح.