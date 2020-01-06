اللون الرمادي يكسو موديلات الجينز في 2020.. إليك تنسيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يكسو اللون الرمادي موديلات الجينز المختلفة هذا العام 2020 ليضفي على المظهر لمسة أناقة تتسم بالهدوء والتحفظ.
وأوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن اللون الرمادي يكسو هذا العام موديلات الجينز المختلفة مثل الجينز "السكيني" “Skinny” والجينز ذي الأرجل المستقيمة “Straight Leg” والجينز ذي المظهر المستعمل “Used”.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز الرمادي يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث إنه يتناغم مع العديد من الألوان كالأسود والأبيض والكريمي والأزرق البحري.
ويمكن إضفاء لمسة فخامة على المظهر من خلال الحلي، التي تتلألأ ببريق الذهب أو الفضة، كما تبدو الحلي المرصعة بأحجار الستراس البراقة في غاية الروعة مع الجينز الرمادي.
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