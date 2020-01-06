خيانة و"نسرين" وبكاء على المسرح.. مقدمات طلاق أطالة وطارق العريان

"بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت، ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".. بهذه الكلمات التي حملت في طياتها الكثير من مشاعر الحسرة والامتنان والمسؤولية، أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري، انفصالها رسميًا عن زوجها المخرج طارق العريان، عقب 4 شهور من مقدمات وأحاديث غامضة طالت علاقتهما، والتي قرر الثنائي عدم الرد عليها بشكل صريح لتأكيدها أو نفيها.

أكثر من 13 عاما، قضاها الثنائي بين النجاحات، والاحتفالات، وبعض الأعمال الفنية المشتركة، لم يتركا مناسبة أو لقاء إلا وتحدثا عن قصة حُبهما، ومنذ أكثر من شهرين بدأ الحديث عن انفصالهما. ويرصد "هُن" مقدمات طلاق أصالة وطارق العريان.

أصالة تتحدث عن الرجل الخائن

بدأت بعض التكهنات في سبتمبر الماضي، بعدما نشرت الفنانة السورية قصة طويلة عما تعرضت له إحدى صديقاتها المقربات، دون ذكر اسمها، لخيانة من زوجها.

وكتبت أصالة عبر حسابها على إنستجرام: "سألتني صديقتي الأغلى.. ماذا أفعل؟.. وكنت قبلها أضرب باستقرارها مثلاً، وكانت قد أوهمتنني وأوهمت كلّ منّ حولها، بأنّها تعيش في نعيم، لمّ أصدّق ما روته عنه، وأنا أعرفه ولكنّ ليس كما وصفته هي، فقد أهملها لدرجة أنّها فقدت قدرتها على البكاء، وكذب عليها وخانها وأهانها وجرحها، وفي قمّة ذهولها وصدمتها تركها، ترسم له حين تحكي عنه ملامح وحش لا يعرف الرّحمة".

تابعت: "بكيت عنها ومنّ أجلها، ورجوتها أنّ تهدأ وتقرّر ما يجب عليها أنّ تفعل، في صدرها قهر يهزّ الجبال، وفي عينيها حزن سيعاند الابتسام، حتماً هي لنّ تعود، هكذا أنا أرجو لها، ولكنّني لا أقوى بعد على نصيحتها، فأنا ورغم مواقفي الكبيرة مع الرجال، واحترامي لكلّ أبّ ولكلّ زوج ولكلّ ابن وأخّ، إلّا أنّ هناك دائما بعض منهم سهل تشويهه وانقياده لقذارات الحياة".

وأضافت: "الزّواج مملكة المحبّين، والزّواج عهد صدق ووفاء، إنّ هان على طرف إهماله، على الطّرف الآخر الحذر والانسحاب، الحياة مليئة بالطّيبين، ولا مبرّر لسيّدة ترمي كرامتها وتقتل شعورها وتُطيل حزنها، فالكاذب الخائن عدوّ نفسه، والابتعاد عنه عقابه".

تدوينة غامضة وحذف صور

"أنا لست على ما يرام، تائهة بين المتناقضات، ما أنا بحزينة، ولا سعيدة".. تلك الكلمات جاءت عبر تدوينة، نشرتها الفنانة أصالة نصري، في أكتوبر الماضي، عبر حسابها على تويتر، حملت الكثير من علامات الاستفهام حولها، وحول علاقتها بزوجها طارق العريان.

فحساب الفنانة الذي كان مليئا بصورهما التي وثقت العديد من لحظاتهما سويا، وأبرزها خلال المناسبات الخاصة والتجمعات الفنية والعائلية، فضلا عن رسائل الحُب والدعم، لم يعد هكذا في الوقت الحالي، حيث اختفت عدة صور منه، بينما ظل القليل منها عبر حسابها على إنستجرام.

التدوينة واختفاء الصور، دعت الكثير حينها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى السؤال حول استقرار زيجة الفنانة من عدمها، خاصة عقب غياب "العريان" عن مناسبات الأخيرة على غير العادة، الأمر الذي أشعل الحديث حول شائعات انفصالهما.

دعم لـ"أصالة" من ذويها

بمجرد نشر تلك التدوينة، قرر بعض أقارب الفنانة دعمها على منصات "السوشيال ميديا"، فكان أول داعميها، شقيقها أنس نصري، الذي نشر صورة تجمعه بها، وهو مُمسك بيديها، مُعلقًا: "إيدي بإيدك الطيبة كل المشوار، ولآخر العُمر يا حبيبة الروح".

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الدعم لم يتوقف عند شقيقها فقط، حيث بادرت ابنتها "شام" بدعمها أيضًا، بعدما نشرت صورة للفنانة، وعلقت عليها: "أمي هي العطاء، المحبة، التسامح، الكرامة، الأخلاق.. أمي هي كل حياتي، وكل كياني مبني عليها.. هي كل شيء بعد ربي.. هي المرأة الحديدية التي تصبر، وتكافح، وتضحي، وتعطي من دون مقابل.. وتعمل بكل محبة وضمير.. لأنها مؤمنة به، وعلاقتها معه، وإيمانها به أقوى من أي شيء أو شخص آخر".

وتابعت: "هي نعمة في حياتي، وحياة كل الأقارب.. هي ملهمتي الوحيدة، ونصفي الثاني، وأملي في الحياة أن أفعل أي شيء إيجابي من أجلها".

غياب طارق العريان عن مناسبات أصالة

واقعة أخرى، زادت من الجدل حول علاقتهما، بعدما غاب زوج أصالة عن مرافقتها- على غير العادة- خلال حفلها في الرياض، منذ شهرين حيث حضرت الفنانة بصحبة شقيقها، ولم يظهر هو، مما زاد علامات الاستفهام حولهما، فضلًا عن غيابه عن حضوره معها في بعض المناسبات الأخيرة.

ابنة أصالة ترفض التعليق

بعد انتشار شائعات الانفصال في الفترة الأخيرة، وقبل الإعلان عنه رسميا اليوم، كانت تواصلت "الوطن" مع شام الذهبي، ابنة أصالة، والتي رفضت الإدلاء بتصريحات صحفية أو التعليق على ذلك الأمر، فهي لم تنفِها أو تؤكدها حينها.

نسرين طافش ترد على الشائعات

تداول اسم الفنانة السورية، نسرين طافش، مع أخبار الانفصال في الفترة الأخيرة، وأنها قد تكون سبب الانفصال، إلا أن "نسرين" ردت على الشائعات المتداولة بشأن علاقتها بالمخرج طارق العريان، زوج الفنانة أصالة، على هامش تواجدها بحفل تتويج ملكة جمال الكون، الشهر الماضي، قائلة: "شائعة، واللي مطلعها ناس فاضية".

وتابعت: "أفضل رد عليهم التجاهل، وأصالة نفسها نفت الأمر"، مضيفة: "دايما الفنان الناجح مادة دسمة للشائعات".

أصالة والعريان يخرجان عن الصمت

في بداية شهر نوفمبر الماضي، وعقب نفي "طافش" علاقتها بالأمر، خرج الثنائي عن صمتهما يوضحان الأمر للمتابعين.

وأصدرت "أصالة" بيانا، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهت "إنستجرام"، تكشف فيه حقيقة ما يتردد من شائعات، قائلة: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصًا، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا".

وأضافت: "مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس "اثنان بكيان واحد"، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء، وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر، إنّ كان هناك خبر لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري".

ومن جانبه علق طارق العريان، على الأمر، أثناء ظهوره الأخير ببرنامج "عرب وود"، الذي يعرض على شاشة "روتانا".

وصرح "العريان" بأن شائعة زواجه من الفنانة نسرين طافش، ليس لها أي أساس من الصحة، مشيراً إلى أنه لا يركز في ما يقال عنه بمثل هذه الأمور، قائلًا: "على مدار السنين بنسمع شائعات شبه دي، بس أنا من الناس اللي مبتركزش في الحاجات دي خالص".

عودة أخرى للتكهنات

عادت أصالة خلال الفترة الماضية للتلميحات من جديد، من خلال بعض الأفعال، والرسائل، كان أبرزها، دخولها بنوبة بكاء خلال غنائها أغنية "ذاك الغبي" في نهاية نوفمبر الماضي، بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، على مسرح الفنان أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد.

كما أنها تحدثت بكلمات مُبهمة خلال حفل دار الأوبرا في 13 نوفمبر الماضي، وقالت بين فواصل الأغنيات، ردا على سيدة قالت لها يا أصالة يا قوية: "طول عمري أرى نفسي سيدة ضعيفة، ويكفي ما حدث لي مؤخرا"، وهو ما اعتقده البعض إشارة لعلاقتها بزوجها طارق العريان.

تامر أمين يعلن انفصال الثنائي.. ممثلة أخرى خلف الكواليس

كان الإعلامي تامر أمين، صرح، الشهر الماضي، خلال حلقة من برنامجه "آخر النهار"، أثناء حديثه عن الفنانة أصالة، بانفصال الفنانة، قائلًا: "أصالة انفصلت عن زوجها المخرج طارق العريان".

وقال "أمين": "أرجع المقربون من "أصالة" سبب انفصالها عن زوجها إلى ارتباط الأخير بفنانة شابة، شاركت في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، حيث ظهرت فيه كضيفة شرف".