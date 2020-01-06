وُلدت غير مكتملة النمو وأنجبت 4 أطفال.. أكبر معمرة في العالم تطفئ الشمعة 117

احتفلت معمرة يابانية، تدعى كين تاناكا، بعيد ميلادها الـ117، داخل دار رعاية في فوكوكا الواقعة جنوبي اليابان، لتحتفظ برقمها القياسي المسجل في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، كأكبر معمر في العالم.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناة "تي في كيو" التلفزيونية المحلية اليابانية "كين تاناكا" -التي ولدت في يناير 1903- وهي تحتفل بعيد ميلادها 117، في حفل حضره العاملون في دار الرعاية وأصدقاؤها.

وأثناء الاحتفال بعيد ميلادها، أخذت تاناكا، قضمة من كعكة عيد الميلاد الكبيرة، وطالبت -وهي تبتسم- بالمزيد، قائلة: "لذيذة.. أريد المزيد"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

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وكان القائمون على موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، تأكدوا العام الماضي من أن "تاناكا" هي أكبر مُعمر على وجه الأرض عندما بلغت من العمر 116 عاما و66 يوما في 9 مارس الماضي.

وقالت موسوعة "جينيس" إن "تاناكا" ولدت غير مكتملة النمو، وتزوجت في العام 1922، من هايديو تاناكا، وأنجبا 4 أطفال، وتبنوا طفلا خامسا.

ويعد عمر "تاناكا" القياسي رمزا على التنامي السريع لعدد السكان المعمرين في اليابان، الذي يصاحبه انخفاض في معدل الإنجاب، مما يثير مخاوف بشأن تقلص القوى العاملة وآفاق النمو الاقتصادي في المستقبل.

وتقول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليابانية، إن عدد المواليد في البلاد تراجع بنسبة 5.9% العام الماضي ليصبح أقل من 900 ألف مولود لأول مرة منذ بدأت الحكومة تسجيل البيانات في عام 1899.