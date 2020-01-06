معطف ارتدته النجمات مثل "جينفر لوبيز" وسترينه في كل مكان خلال هذا الموسم

عندما نتحدث عن أزياء الشتاء فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو معطف الترانش الكاكي، باعتباره أكثر قطعة عملية وأنيقة ملائمة للجو البارد، وبالرغم من أن معظم النساء يفضلن صورته الظلية الكلاسيكية، إلا أنه قطعة قابلة للتحديث الدائم، وخلال عروض ربيع وصيف 2020 برز المعطف في العديد من الصور الظلية الحديثة والمتقدمة، بدءا من التصميمات المفككة إلى التفاصيل المعقدة مثل التقليمات الجلدية.

ويبدو أنّ العديد من المشاهير قد بدأوا بالفعل في احتضان الأنماط الجديدة لمعطف الترانش أمثال جنيفر لوبيز، كاتي هولمز، وأمل كلوني، هذه الأنماط نتوقع أن تجتاح مشهد الموضة بدءا من الشهر الحالي، وأيضا خلال أسابيع الموضة العالمية المقبلة كجزء من إطلالات نجوم ستايل الشارع.

وفيما يلي جمعنا لك أبرز إطلالات جنيفر لوبيز، كاتي هولمز، وأمل كلوني بمعطف الترانش العصري في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، إلى جانب الأنماط الجديدة المتاحة حاليا للشراء من أشهر متاجر البيع بالتجزئة الشعبية و العلامات التجارية الكبرى.

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جنيفر لوبيز

خطفت النجمة جنيفر لوبيز الأنظار أثناء تجولها في نيويورك مرتدية فستان ماكسي من مونسيه بطبعة الكاروهات وأطراف غير متماثلة وياقة عالية نسقته مع زوج من كعب النيود من جيمي شو، وأنهت إطلالتها بمعطف ترانش بظل الكاكي والذي أضاف على إطلالتها لمسة راقية وفخمة.

وبينما تبدو جنيفر بصورة ظلية كلاسيكية أكثر، لكنها تشتهر أيضا بحبها للصور الظلية المعقدة والجريئة، مثل هذا المعطف الهندسي من "مايكل كورس" المثير للاهتمام.

كاتي هولمز

تألقت النجمة كاتي هولمز بمعطف ترانش جلدي فاخر من علامة "زيميرمان" أضفى لمسة عصرية على إطلالتها الكاجوال ببلوزة صوفية بيضاء وبنطلون جينز وزوج من بوت التويد المدبب.

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وتفضل هولمز دائما ارتداء المعاطف الجلدية الطويلة واللامعة مثل هذا المعطف الأنيق من "جونيا" و"اتانابي".

أمل كلوني

عززت أمل كلوني إطلالتها الرسمية بمعطف ترانش بتدرجات الألوان؛ ما أضفى على إطلالتها بالفستان الميدي الأنيق والكعب الكلاسيكي لمسة عصرية جذابة.

كما تفضل كلوني اختيار أزيائها في ظلال الألوان الجريئة، مثل هذه النسخة من معطف الترانش الأحمر الجلدي من علامة "كوتش".

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