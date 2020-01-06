منها عصائر الخضراوات.. مشروبات طبيعية ينصح بتناولها أثناء الحمل

تحتاج المرأة في فترة الحمل إلى التغذية السليمة، ويعتبر تناول السوائل الغنية بالمغذيات من طرق التغذية الصحية، ومن المشروبات التي ينصح بشربها أثناء الحمل كما ذكرها موقع "Mayo Clinic".

ماء جوز الهند

من أفضل طرق ترطيب الجسم وتفادي الجفاف ماء جوز الهند، لأنه يحتوي على معادن تحفظ توازن السوائل، وتساعد على ضبط ضغط الدم.

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عصائر الفاكهة الطبيعية

تناولي عصائر الفواكه الغنية بفيتامين "سي"، مثل عصير البرتقال، والفراولة (الفريز)، وتأكدي من أنها عصائر طبيعية ولا تحتوي على سكر مضاف.

الشاي الأخضر

عليك الاعتدال في تناول مشروبات الكافيين، لكن يمكنك تناول كوب أو اثنين من الشاي الأخضر، إلى جانب أنواع الشاي الخالية من الكافيين، مثل البابونج والزهورات.

عصائر الخضراوات

في كل مرة امزجي 4 أصناف من الخضراوات التالية لعمل توليفات مختلفة من العصائر مثل البروكلي والسبانخ والملفوف (الكرنب) والشمندر (البنجر) والليمون (الحامض) والجزر والخيار والطماطم (البندورة)، واخلطيه في الخلاط لتزويد الجسم بالألياف والفيتامينات والمعادن والسوائل.