أصالة تعلن انفصالها رسميا عن طارق العريان: سأبقى دائما مخلصة

أعلنت الفنانة السورية أصالة، انفصالها رسميًا عن زوجها المخرج طارق العريان، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت أصالة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على اتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

Advertisements

واستكملت: "ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًا، سأبقى دائماً أصاله المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".

وكان تصدر موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج "طلاق أصالة" خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول انفصال المطربة السورية أصالة نصري عن زوجها المخرج طارق العريان.