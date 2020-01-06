أعلنت الفنانة السورية أصالة، انفصالها رسميًا عن زوجها المخرج طارق العريان، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت أصالة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على اتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".
واستكملت: "ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًا، سأبقى دائماً أصاله المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".
وكان تصدر موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج "طلاق أصالة" خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول انفصال المطربة السورية أصالة نصري عن زوجها المخرج طارق العريان.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تعلن انفصالها رسميا عن طارق العريان: سأبقى دائما مخلصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.