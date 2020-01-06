الجداوي: لبس المرأة يحملها جزءا من مسؤولية التحرش بها

أكدت الفنانة رجاء الجداوي، أن المرأة قد تتحمل جزءا من المسؤولية عند التحرش بها، بسبب ملابسها، وذلك خلال فقرة "مع رجاء" ضمن برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "mbc مصر".

وقالت الجداوي: "هي ممكن تتحمل جزء ولو بسيط أو صغير، لكن مفيش أي مبرر يسمح لواحد أنه يتحرش"، لافتة إلى أن هناك 3 جهات مسؤولة عن جريمة التحرش، هي الفتاة وأسرتها والمريض الذي تحرش بها.

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وأضافت: "البنت لازم تراعي اللبس اللي بتلبسه وده مهم قوي، والتربية في البيت النهاردة مهمة، إزاي أخلي الولد يحترم الأنثى، والبنت مسؤولة مسؤولية بسيطة، ولازم تراعي اللبس".

وأردفت: "أنا بحملها وبحمل البيت نفسه وطول عمرنا بنلبس الميني جيب، ومكانش فيه تحرش، والنهاردة الملابس اللي بتتلبس زي البنطلون المقطع من أماكن غريبة ممكن تبقى جزء يؤدي للتحرش".