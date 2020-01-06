6 طرق لافتة لإحياء إطلالاتك بالقطع الأساسية "المملة" في 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ليس هناك شك أن القطع الأساسية هي جوهر خزانة أزياء كل امرأة، وأسهل القطع تنسيقا، لكن مع التكرار قد تصبح مملة.

ومع استقبال عام جديد، حان الوقت لإعادة إحياء هذه القطع لتبدو مواكبة للموضة ودارجة، لكن كيف سنقوم بذلك؟ الأمر بسيط، يكفي أن نقوم بدمجها مع بعض القطع والإكسسوارات العصرية.

فمن المؤكد أن هذه الإضافات السريعة والسهلة ستنعش الكنزات الصوفية وبنطلونات الجينز والقمصان والبلوزات للحصول على مظهر أنيق تماما. اكتشفي معنا الطريقة الأسهل والأرخص لإضفاء طابع حيوي على القطع الأساسية هذا العام.

بنطلون الجينز مع الأحذية المنمقة

سواء كانت الأحذية مزينة بالسلاسل، أو البروشات، أو أحجار لامعة، فإن القليل من الزخرفة الفاخرة ستجعل بنطال الجينز الضيق يبدو جديدا وأنيقا.

البلوزة الأساسية مع قلادة السلسلة المكتنزة

عندما يتعلق الأمر بالمجوهرات هذا العام، بدا أن شعار مدرجات ربيع 2020 هو "الأكبر والأفضل"، خاصة عندما يتعلق الأمر بقلادات السلسلة المكتنزة، ويبدو أننا سنرى هذا الاتجاه في كل مكان خلال العام الجديد، لذلك ننصحك بإعادة إحياء بلوزتك الصوفية الأساسية بتنسيقها مع قلادة السلسلة المكتنزة.

سترة البلايزر مع الفيست

كيف تجعلين سترة البلايزر المطبعة بالكاروهات والتي ترتدينها باستمرار عصرية وجديدة كليا؟ أضيفي إليها سترة الفيست، وهي القطعة التي ظهرت في كل مكان على مدرجات ربيع 2020، وستضيف بلا شك لمسة مصقولة وحادة وفريدة من نوعها على مظهرك هذا العام.

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الفستان مع حزام السلسلة الذهبي

شهدنا خلال عرض سيلين لربيع 2020، تنسيق الفساتين مع حزام السلسلة الذهبي، وهي الحيلة التي ننصحك باتباعها لإضفاء لمسة حيوية على فستانك البسيط لإطلالة أنيقة ملائمة للمواعيد النهارية والليلية.

البنطلون الأساسي مع الجلد الملون

إحدى الاتجاهات المفضلة لدينا خلال عام 2019 ستبقى حاضرة هذه السنة أيضا، قومي بتنسيق زوجك الأساسي من البنطال الأسود أو البيج مع بلوزة من الجلد الملون والمتوفرة في ظلال متنوعة وجريئة من الأرجواني إلى أخضر الكاكي.

المعطف مع حقيبة كبيرة الحجم

مثل العديد من اتجاهات المجوهرات لعام 2020، تحتضن اتجاهات الحقائب لهذا العام أيضا مبدأ "كلما كانت أكبر كانت أفضل"، نسقي المعطف الكلاسيكي مع حقيبة توت ضخمة لإضافة لمسة عصرية وحيوية على مظهرك وتخزين الضروريات اليومية أيضا.

توب أساسي مع أقراط الهوب الذهبية الكبيرة

اختاري الأطواق الذهبية الكبيرة والجريئة لإضفاء لمسة حيوية على إطلالاتك بالتوبات الأساسية، نظرا لظهورها بقوة في جميع أنحاء مدرجات ربيع 2020.