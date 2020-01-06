الامارات | فعّاليات الأسواق الخارجية تثري مسيرة مهرجان دبي للتسوّق على مدى 25 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن فعّاليات الأسواق الخارجية تثري مسيرة مهرجان دبي للتسوّق على مدى 25 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق تقويماً حافلاً بالفعّاليات والأنشطة المتنوّعة على مدى 38 يوماً، ومن أبرز الفعّاليات الجديدة التي تقدّمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذا العام هي فعّالية أسواق مهرجان دبي للتسوّق الخارجية، والتي يجري تنظيمها في مناطق متفرقة حول المدينة للاحتفاء بمسيرة المهرجان الذي انطلق في العام 1996. وترحّب هذه الأسواق بضيوفها مجاناً، وهي تقدّم تجارب تسوّق مبتكرة، بالإضافة إلى العروض الترفيهية وسحوبات الجوائز، بلمسة تراثية في لاست إكزت الخوانيج وشارع الرقة والسيف وسيتي ووك والشندغة وحتّا ودبي فستيفال سيتي وبرج بارك، وسط مدينة دبي (السوق الموسمي).

سوق الخوانيج – أرض من العجائب الشتوية

زوّار لاست إكزت الخوانيج على موعد مع كرنفال شتوي خلال مهرجان دبي للتسوّق، حيث يضم هذا السوق حلبة تزلج خارجية وحديقة ثلجية ومنحدر للتزلج، وسيتمكّن أفراد العائلة من التزلج ومشاهدة تساقط الثلوج واللعب بالثلج وتصميم رجل الثلج، كما سيكون بإمكانهم مشاهدة عرض لابيرل بلمسة شتوية.

وستتزيّن الأجواء الاحتفالية في سوق الخوانيج مع أجمل الألحان التي سيقدمها منسق الأغاني المتواجد على المسرح الرئيسي، وسيكون أفراد الأسرة على موعد مع العديد من المسابقات والجوائز، بالإضافة إلى المنافسة في ألعاب المهارات ومشاهدة الأفلام في الهواء الطلق. وسيشهد هذا السوق خلال أول 10 أيام أداءً مباشراً لفنان غرافيتي مختص بفنون الخط العربي، فيما تقدم مجموعة من الفنانين المحليين الناشئين العديد من العروض الفنية والموسيقية مع خلال عطلة نهاية الأسبوع. يستقبل سوق الخوانيج زوّاره يومياً من الساعة 6 مساءً وحتى منتصف الليل، ويستمر حتى 1 فبراير.

سوق الرقة – الحنين إلى الماضي

يعود هذا السوق بزوّاره إلى بدايات مهرجان دبي للتسوّق، حيث يضم سوقاً يحاكي أول سوق في تاريخ المهرجان قبل 25 عاماً، ويشمل منطقة ألعاب وأكشاك للتسوّق وتناول المأكولات والمشروبات، ومشاهدة العروض الترفيهية المتجوّلة، وألعاب المواهب، والإضاءة المميزة والتصاميم التي تحاكي تاريخ مهرجان دبي للتسوّق.

وسيشهد السوق خمس أنشطة رئيسية على مدى خمس عطلات نهاية أسبوع خلال فترة المهرجان، وسيتمكن الحضور من مشاهدة الرقصات الأفريقية التقليدية، ومتابعة فعّاليات سيرك العجائب، بالإضافة إلى عروض الرقص المفاجئة، والعروض الكوميدية، ومسابقات المواهب، والأنشطة الرياضية بما فيها كرة القدم وتدريبات اللياقة البدنية من CrossFit وبطولة على ملعب الكرة المليء بالصابون. يفتح سوق الرقة أبوابه يومياً حتى الساعة 1 صباحاً.

سوق السيف – المكان المثالي لعشّاق التصوير

احتفالاً بالدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق، يستضيف السيف سوقاً مستوحى من أسواق دبي التقليدية، لتضفي أجواء احتفالية على هذه المنطقة التاريخية التي أعيد تطويرها على امتداد 1.8 كيلومتر على ضفاف خور دبي. وسيقدّم هذا السوق العديد من الأنشطة والفعّاليات الترفيهية للزوّار. والمقيمين خلال المهرجان.

كما سيقدّم هذا السوق عروضاً فنية وموسيقية وترفيهية تحاكي الماضي والحاضر والمستقبل في 25 موقعاً داخله، بالإضافة إلى السحوبات اليومية، والمحلات التجارية والمطاعم والفنون والفعّاليات الترفيهية الثقافية من حول العالم.

ويستضيف السوق عروضاً لمواهب من الخليج العربي وبلاد الشام والهند والفلبين على مسرح الجلسات العالمية.

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وبالإضافة إلى ذلك، سيكون زوّار السوق على موعد مع عرض إسقاط فني متحرّك، ومحلات تجارية، ومعرض صور، ومناطق لعب للأطفال، وعروض ترفيهية جوّالة، وورشات عمل، وعروض مسرحية، وأسواق تراثية، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأعمالاً فنية لفنانين إماراتيين ومقيمين في دبي.

سوق سيتي ووك – استمتع بتفاصيل المستقبل

سيأخذ شارع المستقبل في سيتي ووك زوّاره في رحلة نحو المستقبل، وذلك من خلال الأنشطة والمنصات المبتكرة التي تتميز بأحدث التقنيات. ويقدّم هذا السوق فكرة محورية مختلفة في كل عطلة نهاية أسبوع حتى 1 فبراير، ويضم منطقة تفاعلية بلمسة مستقبلية، ومناطق مخصصة للواقع الافتراضي والواقع المرئي المعزز، بالإضافة إلى العروض الترفيهية المستقبلية، ولوحة للفنون الرقمية، ونفق إضاءة بتقنية LED، ومتاهة المرايا، ومنصة للصور المتحركة. وستتاح الفرصة للزوّار للتفاعل مع تطبيق "تيك توك". وتشمل الأفكار المحورية التي يقدّمها السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع: لعبة "فورتنايت"، و"بيوتي بوب"، ومنطقة مخصصة لبرنامج "ذا فويس" من تقديم قناة "إم بي سي"، والتي تهدف جميعها لإرضاء مختلف الأذواق. وسيكون زوّار السوق على موعد مع "ذا مونستر"، أكبر لعبة مطاطية قابلة للنفخ في العالم، والتي تتضمن عدداً من العقبات التي يتوجب على المشاركين تخطيها. تستمر فعّاليات سوق سيتي ووك من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 11 ليلاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويستقبل مهرجان سيتي ووك زوّاره من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 6 مساءً كل يوم.

أيام الشندغة – الثقافة بلمسة عصرية

تحتضن منطقة الشندغة التاريخية هذه المنصة التي تهدف إلى تسليط الضوء على المشاريع الريادية والمبادرات المختصة بالفنون والحرف في دولة الإمارات، ومنحها الفرصة للتعريف بمساهمتها في الحفاظ على التقاليد والتراث. وسيشمل هذا السوق معرضاً للأبواب، ومتحفاً يقدّم تجارب مرئية بتقنيات متقدّمة، مثل تجربة عروض الأفلام بأسلوب روائي، وعرض القارب، وعرض للصوت والضوء، ومتجر عطور يضم ورش عمل ومنصة اللؤلؤ، حيث يمكن للضيوف الحصول على قطع لؤلؤ مخصصة بلمسات فنان الخط العربي المتواجد في السوق. ويمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة العروض التراثية الإماراتية وفنون نسيج السدو، وتناول المأكولات التقليدية، والاطلاع على مبادرات هذه المشاريع الريادية. ويفتح السوق أبوابه من 9 وحتى 18 يناير 2020.

دبي فستيفال سيتي مول

يستضيف دبي فستيفال سيتي مول سوقاً خارجياً في منطقة "فستيفال باي"، ويقدّم هذا السوق العديد من الأنشطة الترفيهية التي تناسب أفراد العائلة، كما يقدّم تشكيلة من المنتجات والألعاب المميزة، بالإضافة إلى المأكولات الشهية. ينطلق هذا السوق في 8 يناير ويستمر حتى 14 مارس.

سوق حتّا – أنشطة متنوّعة في أعالي الجبال

يقدّم سوق حتّا تجربة تحاكي الأسواق الخارجية التقليدية تتخللها الألعاب والتجارب الثقافية، مثل سباق الدراجات الهوائية، والترامبولين، وتجارب الواقع الافتراضي، والعروض الفنية الثقافية التي تناسب جميع أفراد العائلة. ويدعو السوق النوادي والمجموعات المتخصصة للمشاركة في عدد من الأنشطة الخاصة بالسيارات الكلاسيكية، والدراجات، والكرفانات، وستتاح الفرصة للعائلات للاستمتاع بالتخييم والشواء، وتناول المأكولات من عربات الطعام، يستقبل سوق حتّا زوّاره يومياً من الساعة من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 ليلاً.

السوق الموسمي

يعود السوق الموسمي بنسخته السابعة في برج بارك، وسط مدينة دبي من 16 يناير وحتى 1 فبراير 2020، ويفتح أبوابه من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن 11 صباحاً وحتى الساعة 11 ليلاً خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويسلّط هذا السوق الضوء على العلامات التجارية المحلية والعالمية الناشئة، كما يشمل منطقة مخصصة لعرض أعمال فريدة لعدد من المصممين الأفريقيين، ويشهد تقديم عرض من إنتاج كلية دبي للتخاطب بالإنجليزية، وتخفيضات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وعرض أزياء حصرية لفنانين مميزين، ومنطقة مخصصة للأطفال وغيرها الكثير.