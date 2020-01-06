نجمات خطفن الأنظار بإطلالتهن في حفلات "الغولدن غلوب" منهن أنجيلينا جولي

نجمات خطفن الأنظار في حفلات الغولدن غلوب... فمن ستكون نجمة الأناقة في 2020؟ ، حدث يُعدّ من بين الأضخم لفئة حفلات الجوائز، إذ أن حفل الغولدن غلوب 2020 Golden Globes هذا العام وكما في كل عام لن يقتصر فقط على الترشيحات والجوائز بل سيكون للموضة فيه حصة الأسد من خلال إطلالات النجمات على السجادة الحمراء ،اليكم نجمات خطفن الأنظار في حفلات الغولدن غلوب.ولأننا ننتظر بفارغ الصبر ان تدق ساعة إنطلاق الحفل لنكتشف إطلالات النجمات هذا العام، سنتذكّر بالصور أجمل الفساتين التي تألقت بها النجمات خلال السنوات والتي تميّزت بالرقي والأناقة وحملت توقيع أهم دور الأزياء العالمية.

من فستان ساره جيسيكا باركر المزيّن بالترتر من تصميم شانيل Chanel والذي خطفت به الأنظار عام 2004، وفي العام 2009 خطفت بيونسيه الانظار بفستان ايلي صعب، اما أنجيلينا جولي فتخلت في العام 2011 عن اللون الأسود لتطل بفستان اخضر ساحر من Atelier Versace، الى إطلالة ماريون كوتيارد الساحرة في العام 2013 والتي حملت توقيع ديور Dior، وجينيفير لوبيز التي بدت ساحر باللون الاصفر في العام 2016 من توقيع Giambattista Valli، وصولاً الى حفل العام السابق الذي لفتتنا فيه إطلالات عدد كبير من النجمات أمثال لوبيتا نيونغو Lupita Nyong’o بفستان أزرق من Calvin Klein وشارليز ثيرون Charlize Theron وغيرهما.

إلى جانب الجوائز التي سيحملها النجوم معهم في ختام الحفل تبقى الإطلالات الساحرة هي أكثر ما يطبع السهرة وخصوصاً السجادة الحمراء، فمن ستنجح هذا العام بحمل لقب النجمة الأكثر أناقة في حفلات الغولدن غلوب لعام 2020؟.

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