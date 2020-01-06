احذر هذه المواد الضارة في السجائر الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أظهرت نتائج دراسات حديثة أن الإيروسول المنبعث من السجائر الإلكترونية يرفع خطر الإصابة ببعض الأمراض، كالتهاب الشعب الهوائية والانسداد الرئوي المزمن (COPD).

ويقول المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر إن مدى الخطر يتوقف على عدة عوامل مختلفة مثل نوعية السوائل المستخدمة ومدى قوة السيجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن السيجارة الإلكترونية تحتوي أيضا على النيكوتين، الذي يرفع خطر إدمانها.

وأضاف المعهد الألماني أن السيجارة الإلكترونية تنطوي أيضا على تأثير التدخين السلبي؛ حيث تتسبب الأبخرة لدى غير مدخني السيجارة الإلكترونية في تهيج العين مثلا.

وبشكل عام، ينصح المعهد الاتحادي بالإقلاع عن كافة أشكال التدخين سواء السجائر العادية أو الإلكترونية لتجنب العواقب الصحية الوخيمة.