10 معلومات عن الإعلامية ألين دي جينيريس: فازت بـ 30 جائزة إيمي وثروتها تقدر بـ 5 مليارات

خطفت الإعلامية الأمريكية ألين دي جينيريس الأنظار بإطلالتها، على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ77، بعدما ارتدت هي وزوجتها الأسترالية بورشيا دي روسي بدل رجالي.

"هن" يقدم لكم أبرز 10 معلومات عن الإعلامية ألين دي جينيريس:

1- تبلغ من العمر 61 عام.

2- شاركت في عشرات الأعمال الفنية.

3- شاركت في البرنامج الشهير أمريكان آيدول الموسم التاسع كمحكمة للمواهب.

4- قدّمت دي جينيريس العديد من الحفلات بما في ذلك حفل جائزة الأوسكار، جائزة غرامي ثم جائزة الإيمي برايم تايم.

Advertisements

5- ألفت 4 كتب وأطلقت العلامة التجارية إد دي جينيريس التي تختص بالملابس والإكسسوارات.

6- فازت إلين بـ 30 جائزة إيمي و20 من جوائز خيار الشعب كما فازت بالعديد من الجوائز الأخرى بفضل جهودها في الأعمال الخيرية وفي عام 2016 تلقت وسام الحرية الرئاسي.

7- تتجاوز ثروتها مبلغ 330 مليون دولار أي ما يعادل 5 مليارات جنيه مصري.

8- يتابعها على تويتر 71 مليون ويتابعها على انستجرام 47 مليون.

9- أعلنت عن ميولها الجنسية عام 1997.

10- أقامت علاقة عاطفية مع الممثلة آن هاش 3 سنوات ثم أصبحت على علاقة وثيقة مع الممثلة والمصورة ألكسندرا هيدسون لمدة 4 سنوات ثم أعلانا انفصالهما وفي عام 2004 ارتبطت جينيريس بالممثلة الأسترالية-الأمريكية بورشيا دي روسي، وبعد فك الحظر عن الزواج من نفس الجنس في ولاية كاليفورنيا قررتا جينيريس ودي روسي الزواج في أغسطس 2008 في منزلهما في بيفرلي هيلز، ويعيش الثنائي حاليا هناك مع 4 كلاب و3 قطط.