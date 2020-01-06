أسباب وعلاج القولون العصبي

يعد القولون العصبي، واحد من الأمراض الشائعة والملازمة للعديد من الأشخاص، الذين يعانون عادة من الام في البطن والإمساك أو الإسهال، فضلا عن انتفاخات البطن، ونزول البراز المخاطي.

وإليكم أسباب وأعراض وفقًا لموقع WEBMED

أسباب القولون العصبي

اضطراب في الحركة المعوية

مثل الإسهال أو الإمساك، أو زيادة الشعور بالألم، عند منطقة البطن.

امتلاء المستقيم

بسبب امتلاءه بكميات صغيرة نسبيا من البراز، مما قد يشكل ضغط يسبب ألم البطن بشكل متكرر.

الأسباب النفسية الاجتماعية

أكثر من نصف مرضى القولون العصبي يعانون بالأصل من مشاكل نفسية مثل الاكتئاب أو القلق، التي تؤثر على تحفيز شعور المريض بالألم.

أعراض القولون العصبي

الشعور بالألم عند وجود ضغط وتوتر نفسي

ألم عقب تناول بعض الأطعمة

الإمساك

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الإسهال

البراز مع الافرازات المخاطية.

الشعور بالانتفاخ في منطقة البطن.

علاج القولون العصبي

قدمت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، خلال بيان صحفي، عدة نصائح غذائية لعلاج القاولون العصبي، تمثلت في النقاط التالية:

الحد من الكافيين

يعمل الكافيين يعمل على تهييج إنزيمات الأمعاء، كما إنه يضعف أداءها بشكل صحيح، لذا حاولي التقليل منه واستبداله بالعصائر الطبيعية.

تقشير الخضروات

على الرغم من أن الخضروات الخام تحتوي على قيمة غذائية، إلا أنه يفضل تقشيرها لسهولة الهضم، وتجنب اضطرابات المعدة.

تناول الألياف

تعد الألياف من العناصر سهلة الهضم، كما إنها لا تُعطل تدفق عصائر المعدة، والمتمثلة في العديد من الأطعمة مثل الجزر والكرفس والحمضيات والفاصوليا والشوفان والشعير وحتى بعض أنواع المكسرات والبذور.

تجنب الأطعمة المُسببة للغازات

تجنبي الأطعمة التي تسبب غازات وتجعلك تشعرين بالانتفاخ مثل البصل والثوم والقرنبيط،لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر المخمر المسبب للبكتيريا، التي تسبب غازات وانتفاخ.