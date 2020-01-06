قبل الذهاب للامتحان.. نصائح للأمهات لحماية الطلاب من الطقس السيء

يؤدى الطلاب في المراحل المختلفة امتحانات نصف العام، وسط تقلبات حالة الطقس، مما يتسبب في إصابة الطلاب بنزلات البرد، قدم الدكتور فتحى شلبي، استشاري طب الأطفال، مجموعة من النصائح لـ "هٌن" لحماية الأبناء من تقلبات الجو في فترة الامتحانات.

المشروبات الساخنة

يجب أن تحرص الأمهات على تحضير المشروبات الساخنة لابناءهن قبل الخروج من المنزل.

غسل اليدين

غسل اليدين باستمرار طوال اليوم، تساعد على منع انتشار الجراثيم والبكتريا التي تنقل الأمراض.

فتح النوافذ

فتح النوافذ قبل النزول ليعتاد الأطفال على الجو الخارجي.

البخاخات والمناديل

تعقيم اليدين باستمرار يساعد على منع انتقال العدوى من شخص لاخر.

غسل الوجه والكفين

يجب الحرص على غسل الوجه والكفين والرقبة بماء لازالة الجراثيم من الجسم.

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عسل النحل

يساعد تناول ملعقة من عسل النحل من زيادة مناعة الجسم، مما يشجع على قتل البكتريا.

عصير طازج

يساعد تناول العصائر الطازجة على زيادة مناعة الجسم والحماية من الأمراض.

الأطعمة الصحية

الإكثار من الأطعمة الصحية التي ترفع المناعة ضد الانفلونزا.

ملابس قطنية

ينصح أن تكون الملابس الملامسة للجلد من خامة القطن، فهذا من شأنه أن يبقى درجة حرارة الجسم معتدلة، وبالتالي الحماية من الإصابة بنزلات البرد.