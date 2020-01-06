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قدمي لأسرتك على مائدة طعامك اليوم أصابع الجلاش باللحمة، مع المقبلات والمكرونة وسلطة الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية.
مكونات أصابع الجلاش باللحمة
لفة جلاش 10 قطع تقريبًا
جبنة موزاريلا مبشورة
لحم مفروم مُعصج
ملح -فلفل أسود
ملعقة زيت زيتون
توابل لحم
طريقة عمل أصابع الجلاش باللحمة
قومي بخلط اللحم المعصج مع الجبن، والتوابل، والملح والفلفل.
قومي بفرد لفائف الجلاش، ثم اطويها إلى نصفين أولًا، وادهنيها بالزيت.
قومي بحشو الجلاش بخليط اللحم والجبن، ثم لفي الجلاش، مثل ورق العنب.
ادهني اللفائف، بالزين باستخدام الفرشاه، ثم قطعيه لأصابع صغيرة، ثم ادخليه الفُرن، حتى ينضج.
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