الطفل "حسن" فقد بصره بفيروس في المخ.. ولا يملك تكلفة العلاج في ألمانيا

يجوب المستشفيات كل يوم بحثًا عن العلاج لابنه صاحب الـ3 أعوام، بعد إصابته بمرض مناعي في المخ، فقد على أثره الطفل "حسن" القدرة على الرؤية.

استغاثات متكررة للأب وائل الشربيني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للمطالبة بعلاج ابنه على نفقة الدولة بعد تدهور حالته الصحية.

معاناة يعيش فيها وائل، بعد إصابة ابنه بمرض مناعي في المخ، بدأ معه المرض منذ كان عمره عامًا واحدا، بصراخ مستمر للطفل، وذلك لعدم قدرته على التنفس.

يقول والد الطفل لـ"هُن": "بدأت حالة ابني بعدما أكمل عامه الأول، ارتفعت درجة حرارته بشكل كبير، دخل بسببها في غيبوبة، واكتشفنا بعدها أنه يعاني من فيروس مناعي في المخ".

رفض الأب الثلاثيني التخلي عن ابنه الوحيد، وذلك بعدما عجز الأطباء في مصر عن تشخيص حالته: "اترفدت من الشغل لأن تعب ابني أجبرني اني لازم أكون معاه طول الوقت، ودلوقتي بشتغل على تاكسي".

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يحتاج الطفل "حسن"، إلى إجراء عملية حقن الخلايا الجذعية، لكن ذلك يحتاج نفقات كثيرة، خاصة أن العملية ستجرى في ألمانيا: "ابني محتاج يسافر ألمانيا لأن عندهم أكبر معامل وراثية، وأنا لو كان معايا فلوس كنت صرفت آخر جنيه معايا وسفرته يتعالج".

فقد الطفل بصره بعد انفجار قرنية العين بسبب الفيروس الذي يأكل أعضاء جسده: "أنا بناشد رئيس الجمهورية، توفير ثمن عملية ابني، علشان يقدر يشوف النور تاني".

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