بمساعدة 5 أشخاص من 3 قارات.. ريا أبي راشد تحكي كواليس إطلالتها في جولدن جلوب

تحدثت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عن تفاصيل إطلالتها، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز توزيع جوائز جولدن جلوب في دورتها الـ77، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت الإعلامية بفستان أسود طويل، والذي تميز أنه منقوش، ومزود بطبقة قماش إضافية تغطيه، كما أنه بدون أكمام.

وقالت "ريا": "لم يستغرق الأمر سوى أسابيع من الاستعدادات، بالإضافة إلى 3 ساعات اليوم، ومجموعة من 5 أشخاص يذهلون في 3 قارات، للجاهزية للسجاد الأحمر الخاص بحفل جوائز توزيع جوائز جولدن جلوب"، معربة عن سعادتها بالمظهر النهائي، متابعة: "ما رأيكم يا رفاق؟".

موجهة الشكر لمصمم الأزياء رامي قاضي على الفستان، وميكاب أرتيست dominique lerma على المكياج الذي وصفته بـ"المثالي"، والأستايلست ياسمين عيسى.

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يذكر أن رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توزيع جوائز جولدن جلوب، أعلنت الترشيحات النهائية، للمنافسة على عدد من الجوائز، وضمت القائمة النهائية للمرشحين، عددا كبيرا من نجوم التمثيل والإخراج والأفلام السينمائية المميزة، التي قدمت على مدار العام، وحققت نجاحا كبيرا.

ويتنافس الفنانون في فئات عديدة من الجوائز، مثل: "أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، أفضل فيلم درامي، أفضل نص سينمائي، أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل فيلم أجنبي".

حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب 2020، أو Golden Globe Awards لعام 2020، هي الدورة الـ77 من الجائزة التي تعد من أهم وأشهر الأحداث الفنية، التي ينتظرها مشاهير العالم سنويًا، ويُقام قبل شهر واحد فقط من حفل توزيع الأوسكار.

Golden Globes أو جائزة جولدن جلوب، هي مجموعة من الجوائز الأمريكية، التي بدأت عام 1944 بواسطة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، عندما اجتمع عدد من الكتاب، وأنشأوا هذه الجائزة، وتطور الأمر حتى إن هؤلاء الكتاب، يلعبون دورا مهما في تسويق الأفلام حاليًا.