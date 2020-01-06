بـ نظارة شمسية وفستان مكشوف.. باتريشيا تهاجم ترامب وتتحدث عن الحرب بـ جولدن جلوب

خطفت الفنانة باتريشيا أركيت الأنظار بإطلالتها، خلال تسلمها جائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم أو مسلسل، ضمن فعاليات حفل جوائز توزيع جوائز جولدن جلوب في دورتها الـ77.

وظهرت الفنانة بفستان أسود اللون، والذي تميز بأنه منقوش ومكشوف الصدر، مع ارتدئها نظارة شمسية خلال التكريم.

تحدثت "أركيت" عن "الحرب المحتملة" في ظل توتر الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران عقب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، مهاجمة الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن عن استهدافه لـ52 موقع آثري وتراثي، متابعة: "أننا لن نتذكر 2020 فيما بعد، عندما نكون في المستقبل".

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يذكر أن رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توزيع جوائز جولدن جلوب، أعلنت الترشيحات النهائية، للمنافسة على عدد من الجوائز، وضمت القائمة النهائية للمرشحين، عددا كبيرا من نجوم التمثيل والإخراج والأفلام السينمائية المميزة، التي قدمت على مدار العام، وحققت نجاحا كبيرا.

ويتنافس الفنانون في فئات عديدة من الجوائز، مثل: "أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، أفضل فيلم درامي، أفضل نص سينمائي، أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل فيلم أجنبي".

حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب 2020، أو Golden Globe Awards لعام 2020، هي الدورة الـ77 من الجائزة التي تعد من أهم وأشهر الأحداث الفنية، التي ينتظرها مشاهير العالم سنويًا، ويُقام قبل شهر واحد فقط من حفل توزيع الأوسكار.

Golden Globes أو جائزة جولدن جلوب، هي مجموعة من الجوائز الأمريكية، التي بدأت عام 1944 بواسطة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، عندما اجتمع عدد من الكتاب، وأنشأوا هذه الجائزة، وتطور الأمر حتى إن هؤلاء الكتاب، يلعبون دورا مهما في تسويق الأفلام حاليًا.