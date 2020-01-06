بنظارة طبية.. داكوتا فانينج تقدم جائزة "أفضل أغنية" في حفل جولدن جلوب

ارتدت الفنانة الشابة داكوتا فانينج نظارة طبية متوسطة الحجم، خلال تقديمها جائزة أفضل أغنية ضمن فعاليات حفل جوائز توزيع جوائز جولدن جلوب في دورتها الـ77.

وأطلت الفنانة الشابة بفستان فاتح اللون، مزين بأنه طويل وفضفاض وغير منقوش، فضلا عن أنه مزين بحزام رفيع أسفل الصدر.

يذكر أن رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توزيع جوائز جولدن جلوب، أعلنت الترشيحات النهائية، للمنافسة على عدد من الجوائز، وضمت القائمة النهائية للمرشحين، عددا كبيرا من نجوم التمثيل والإخراج والأفلام السينمائية المميزة، التي قدمت على مدار العام، وحققت نجاحا كبيرا.

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ويتنافس الفنانون في فئات عديدة من الجوائز، مثل: "أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، أفضل فيلم درامي، أفضل نص سينمائي، أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل فيلم أجنبي".

حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب 2020، أو Golden Globe Awards لعام 2020، هي الدورة الـ77 من الجائزة التي تعد من أهم وأشهر الأحداث الفنية، التي ينتظرها مشاهير العالم سنويًا، ويُقام قبل شهر واحد فقط من حفل توزيع الأوسكار.

Golden Globe Awards أو جائزة جولدن جلوب، هي مجموعة من الجوائز الأمريكية، التي بدأت عام 1944 بواسطة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، عندما اجتمع عدد من الكتاب، وأنشأوا هذه الجائزة، وتطور الأمر حتى إن هؤلاء الكتاب، يلعبون دورا مهما في تسويق الأفلام حاليًا.