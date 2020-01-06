"هتف الله أكبر".. جنيفر أنيستون وريس ويذرسبون تتألقان بالأبيض والأسود أثناء تكريم رامي يوسف

خطفت النجمتان جنيفر أنيستون وريس ويذرسبون الأنظار بأزيائهما، خلال تقديم جائزة أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني كوميدي، التي فاز بها الممثل صاحب الأصول المصرية رامي يوسف.

وظهرت "أنيستون" بفستان أسود بسيط خالِ من النقوش، يتميز بأنه بدون أكمام، فيما ارتدت "ويذرسبون" إطلالة بيضاء طويلة، واختار "يوسف" الظهور ببدلة حمراء اللون ومنقوشة.

وسلمت أنستون وويذرسبون الجائزة إلى يوسف، وأعرب الفنان صاحب الأصول المصرية عن سعادته بالفوز، قائلا: "أحمد لله على الفوز"، ثم ردد كلمتي "الله أكبر" باللغة العربية.

يذكر أن رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توزيع جوائز جولدن جلوب، أعلنت الترشيحات النهائية، للمنافسة على عدد من الجوائز، وضمت القائمة النهائية للمرشحين، عددا كبيرا من نجوم التمثيل والإخراج والأفلام السينمائية المميزة، التي قدمت على مدار العام، وحققت نجاحا كبيرا.

Advertisements

ويتنافس الفنانون في فئات عديدة من الجوائز، مثل: "أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، أفضل فيلم درامي، أفضل نص سينمائي، أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل فيلم أجنبي".

حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب 2020، أو Golden Globe Awards لعام 2020، هي الدورة الـ77 من الجائزة التي تعد من أهم وأشهر الأحداث الفنية، التي ينتظرها مشاهير العالم سنويًا، ويُقام قبل شهر واحد فقط من حفل توزيع الأوسكار.

Golden Globe Awards أو جائزة جولدن جلوب، هي مجموعة من الجوائز الأمريكية، التي بدأت عام 1944 بواسطة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، عندما اجتمع عدد من الكتاب، وأنشأوا هذه الجائزة، وتطور الأمر حتى إن هؤلاء الكتاب، يلعبون دورا مهما في تسويق الأفلام حاليًا.