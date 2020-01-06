"يليق بكي".. كتاب أشواق مسامر في معرض القاهرة للكتاب

تشارك اللايف كوتش، أشواق مسامر، بكتابها الأول "يليق بكي" في الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتقرر إقامة حفل التوقيع في الأول من فبراير المقبل، في قاعة بلازا.

الكتاب صادر عن دار ليان للنشر والتوزيع، ويتكون من 4 أجزاء، هم "شانيل وأنا"، "الطلة الاحترافية للظهور في المناسبات العامة والخاصة"، "البسي بذكاء"، و"المفاتيح السبعة لحياة أفضل"، ومعهم ملحق هدية عن الألوان وستايل اللبس المناسب لكل برج من الأبراج.

وقالت اللايف كوتش، أشواق مسامر، في تصريحات صحفية، إن أجزاء الكتاب تتضمن الكثير من المعلومات الشيقة والمتنوعة عن كل ما يخطر بعقل المرأة لتختار ما يليق بها بكل مناحي الحياة، سواء نصائح من واقع قراءات وخبرات ومعلومات تساعدها كفتاة وكزوجة وكأم في فتح آفاق الفكر والعقل، وتعين القلب والمشاعر لنتعلم من دروس الماضي والحاضر.

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وأضافت: "ركزت بشكل كبير في الكتاب على توفير كل ما يتناسب مع طبيعة شخصية كل فتاة، وما يليق بها من الألوان بكل درجاتها وستايل الملابس، فجزء كبير من ثقتها بنفسها يعود لقدرتها على التألق بما يناسبها، وهو ما حرصت على توفير كل المعلومات عنها".

وكشفت "أشواق" عن سر تسمية الكتاب "يليق بكي" بالياء وليس "يليق بكِ" بكسر الكاف، رغم أنه الأصح والأدق لغوياً، مشيرة إلى إحدى خطابات الشاعرة اللبنانية مي زيادة، للكاتب عباس محمود العقاد، قالت له متسائلة : "لماذا تكتب لي أنتي بالياء وليس أنتِ بكسر التاء؟ فأجاب العقاد قائلاً: "يعز عليّ كَسرُكِ حتى في اللغة".

وتابعت: "رسالتي الأساسية من الكتاب ألا تسمح كل فتاة وامرأة لأي شخص أو شيء بكسرها، كل شئ يمر والأشخاص يتبدلون لأنها طبيعة الحياة حتى وإن كانوا أقرب الأشخاص إلينا، فكان لزاما عليّ أنا أيضا ألا أكسر ما يليق بكِ حتى في كتابتي لاسم الكتاب فكان الاسم "يليق بكي" بالياء لترفعي رأسك عزيزتي مهما مر بكي من قسوة وصِعاب ومِحن، لأنك تستحقين الأفضل دائما طالما تسعين إليه بكل قوتك.