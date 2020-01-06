فيديو.. بيلي بورتر يظهر ببدلة "ديل من الريش".. و"جولدن جلوب" تعلق

علقت الصفحة الرسمية على إطلالة الفنان الأمريكي، بيلي بورتر، خلال سيره على السجادة الحمراء لفعاليات حفل جوائز جولدن جلوب في دورته الـ77، عبر موقع التغريدات الصغيرة "تويتر".

وظهر الفنان الأمريكي ببدلة بيضاء، تتضمن سترة ذات ذيل طويل مليء بالريش، لتصف "جولدن جلوب" وصوله بـ"A train moment"، مضيفة: "ريش رائع على السجادة الحمراء".

يذكر أن رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توزيع جوائز جولدن جلوب، أعلنت الترشيحات النهائية، للمنافسة على عدد من الجوائز، وضمت القائمة النهائية للمرشحين، عددا كبيرا من نجوم التمثيل والإخراج والأفلام السينمائية المميزة، التي قدمت على مدار العام، وحققت نجاحا كبيرا.

Advertisements

بينما يتنافس الفنانون في فئات عديدة من الجوائز، مثل: "أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، أفضل فيلم درامي، أفضل نص سينمائي، أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل فيلم أجنبي".

حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب 2020، أو Golden Globe Awards لعام 2020، هي الدورة الـ77 من الجائزة التي تعد من أهم وأشهر الأحداث الفنية، التي ينتظرها مشاهير العالم سنويًا، ويُقام قبل شهر واحد فقط من حفل توزيع الأوسكار.

Golden Globe Awards أو جائزة الجولدن جلوب، هي مجموعة من الجوائز الأمريكية، التي بدأت عام 1944 بواسطة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، عندما اجتمع عدد من الكتاب، وأنشأوا هذه الجائزة، وتطور الأمر حتى إن هؤلاء الكتاب، يلعبون دورا مهما في تسويق الأفلام حاليًا.

كانت الجوائز في السابق للأعمال السينمائية، ولكن منذ عام 1956، باتت توزع للأعمال التليفزيونية، وجرى دعوة أكثر من 1300 من مشاهير الفن العالميين، لحضور جوائز جولدن جلوب في دورته الـ77 في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا بالولايات المتحدة.