مريضات السرطان يشاركن في معرض "ديارنا" بمنتجات من صنع أيديهن

صنعت مريضات السرطان مشغولات يدوية مميزة، شاركن بها في معرض "ديارنا" من خلال مركز الصناعات اليدوية والحرفية التابع لجمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان، والمقام حالياً في أرض المعارض بمدينة نصر.

يهدف المركز إلى تشغيل مريضات السرطان لتحسين حالتهن الصحية والنفسية ورفع مستوى دخلهن ودمجهن في المجتمع، من خلال أقسام متعددة منها الخوص، الفخار، الأرابيسك، التفصيل، الإكسسوار والكروشيه، الرسم، الكليم والسجاد اليدوى، بجانب مطبخ لعمل المأكولات الطازجة الصحية لتوصيلها لمرضى السرطان وغير القادرين مجاناً.

Advertisements

وظهرت منتجات المركز بصورة تعكس إبداعات مريضات السرطان، وحسب مجدى عطية، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان، والتي بدأت منذ عام 2013: "بندرّبهم وبنساعدهم ينمّوا مهاراتهم ويسوقوا لنفسهم كمان"، مؤكداً أن الجمعية تعمل على رفع كفاءة المرضى وتوفير العلاج والرعاية اللازمة لهم من خلال الكشف والتحاليل المبكرة بالمجان.

ويقدم المركز اعتماما خاصا للسيدات على وجه الخصوص باعتبارهن "عمود البيت" وعصب الأسرة التي ترفض الاستسلام للمرض، ويحاول إتاحة مساحة آمنة لهن من خلال التدريب على الحرف اليدوية المختلفة بل والمشاركة في المعارض المختلفة وإعادة الربح لهن حتى تتحسن حالتهن النفسية وتنعكس على تحسنهن في العلاج والاستجابة لجرعات الكيماوى: "معانا أرامل وأيتام عشان نعمل دمج ما بينهم".

أكثر من حوالي 60 سيدة تم تدريبهن على مدار أشهر، بالإضافة للاهتمام بغذائهن من خلال توفير أكل صحي ونشر التوعية لضرورة الكشف المبكر بالمجان وتوفير سكن وإقامة لمن يذهبن لتلقي العلاج خارج المدينة، معبراً عن سعادته بمشاركة منتجاتهن فى معرض "ديارنا" الذى لاقى استحسان عدد كبير من الزوار.