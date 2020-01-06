بفستان أحمر مكشوف.. سكارليت جوهانسون تتألق على "ريد كاربد" جولدن جلوب

لفتت النجمة سكارليت جوهانسون الأنظار إليها بإطلالتها على السجادة الحمراء، ضمن فعاليات حفل جوائز توزيع جوائز جولدن جلوب في دورتها الـ77.

أطلت جوهانسون بفستان أحمر، الذي تميز بأنه طويل وبدون أكتاف، كما أنه مكشوف الصدر، وخالِ من النقوش، ومزود بذيل متوسط الطول، يحمل لون الفستان نفسه.

يذكر أن رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توزيع جوائز جولدن جلوب، أعلنت الترشيحات النهائية، للمنافسة على عدد من الجوائز، وضمت القائمة النهائية للمرشحين، عددا كبيرا من نجوم التمثيل والإخراج والأفلام السينمائية المميزة، التي قدمت على مدار العام، وحققت نجاحا كبيرا.

Advertisements

ويتنافس الفنانون في فئات عديدة من الجوائز، مثل: "أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، أفضل فيلم درامي، أفضل نص سينمائي، أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل فيلم أجنبي".

حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب 2020، أو Golden Globe Awards لعام 2020، هي الدورة الـ77 من الجائزة التي تعد من أهم وأشهر الأحداث الفنية، التي ينتظرها مشاهير العالم سنويًا، ويُقام قبل شهر واحد فقط من حفل توزيع الأوسكار.

Golden Globe Awards أو جائزة الجولدن جلوب، هي مجموعة من الجوائز الأمريكية، التي بدأت عام 1944 بواسطة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، عندما اجتمع عدد من الكتاب، وأنشأوا هذه الجائزة، وتطور الأمر حتى إن هؤلاء الكتاب، يلعبون دورا مهما في تسويق الأفلام حاليًا.