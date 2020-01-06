بـ"بِدل رجالي".. المذيعة إلين ديجينيرز بصحبة زوجتها الأسترالية في جولدن جلوب

خطفت الإعلامية الشهيرة إلين ديجينيرز الأنظار بإطلالتها، على السجادة الحمراء بفعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ77، بصحبة زوجتها الأسترالية بورتيا دي روسي.

وارتدى الثنائي بدلتين "رجالي"، حيث ظهرت الإعلامية ببدلة سوداء، مزودة بسترة تحمل نقط فضية لامعة، بالإضافة إلى قميص أسود وبنطلون قاتم اللون، فيما أطلت زوجتها ببدلة سوداء "موردن".

يذكر أن رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توزيع جوائز جولدن جلوب، أعلنت الترشيحات النهائية للمنافسة على عدد من الجوائز، وضمت القائمة النهائية للمرشحين، عددا كبيرا من نجوم التمثيل والإخراج والأفلام السينمائية المميزة، التي قدمت على مدار العام، وحققت نجاحا كبيرا.

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حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب 2020، أو Golden Globe Awards لعام 2020، هي الدورة الـ77 من الجائزة التي تعد من أهم وأشهر الأحداث الفنية، التي ينتظرها مشاهير العالم سنويًا، ويُقام قبل شهر واحد فقط من حفل توزيع الأوسكار.

Golden Globe Awards أو جائزة الجولدن جلوب، هي مجموعة من الجوائز الأمريكية، التي بدأت عام 1944 بواسطة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، عندما اجتمع عدد من الكتاب، وأنشأوا هذه الجائزة، وتطور الأمر حتى إن هؤلاء الكتاب، يلعبون دورا مهما في تسويق الأفلام حاليًا.

كانت الجوائز في السابق للأعمال السينمائية، ولكن منذ عام 1956، باتت توزع للأعمال التليفزيونية، وجرى دعوة أكثر من 1300 من مشاهير الفن العالميين، لحضور جوائز جولدن جلوب في دورته الـ77 في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا بالولايات المتحدة.