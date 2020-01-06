أعراض جلطة العين وطرق العلاج

تحدث جلطة العين عندما يحدث تضييق بالأوعية الدموية أو انسداد بالشريان الرئيسي في شبكية العين، نتيجة انقطاع تدفق الدم إلى شبكية العين، ويقدم لكِ موقع "هن" أعراض وأسباب وطرق علاج جلطة العين حسبما ذكرها الموقع الطبي العالمي مايو كلينك.

أعراض جلطة العين

يمكن أن تظهر أعراض جلطة العين فجأة أو تتطور ببطء على مدى ساعات أو أيام، وتكون كما يلي:

ـ الإحساس بوجود ذبابة طائرة في العين، حيث يشعر البعض أن هناك ذبابا يعيق مجال الرؤية، ويحدث ذلك عندما يتجمع الدم والسوائل بمنتصف العين.

ـ الشعور بألم أو ضغط بالعين، وغالبا ما تكون جلطة العين غير مؤلمة.

ـ حدوث ضبابية بالعين أو الشعور بعدم إيضاح الرؤية.

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ـ أحيانا يحدث فقدان كلى أو جزئي للرؤية.

ـ يجب التوجه الفورى للطبيب عند الشعور بأعراض الجلطة، فقد تؤدي الجلطة إلى فقدان البصر الدائم.

علاج جلطة العين

تستهدف طرق علاج الجلطات التقليل من الأضرار التي لحقت بشبكية العين بشكل أساسي، وتشمل ما يلي:

ـ تناول الأدوية التي من شأنها إذابة جلطات الدم وتحريكها بعيدا عن شبكة العين، بالإضافة إلى توسيع الشرايين، تحت إشراف مباشر من الطبيب.

ـ استخدام العلاج بالليزر إذا استدعى الأمر ذلك.