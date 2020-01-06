صور.. جينفز لوبيز بفستان "فضفاض" بدون أكتاف مع خطيبها بحفل جولدن جلوب

لفتت النجمة جينفر لوبيز الأنظار بإطلالتها، على السجادة الحمراء لفعاليات حفل جوائز جولدن جلوب في دورته الـ77، بصحبة خطيبها لاعب البيسبول السابق أليكس رودريجيز.

وظهرت "لوبيز" بفستان فضفاض أبيض اللون دون أكتاف، ومزود بأقمشة تحمل اللونين الذهبي اللامع والأخضر، بصحبة خطيبها المرتدي بدلة "مودرن" سوداء.

كان أليكس قد تقدم في شهر مارس الماضي، بطلب الزواج من صديقته جينيفر، حيث قدم لها خاتم الزواج على أحد الشواطئ في مشهد رومانسي.

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يذكر أن رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توزيع جوائز جولدن جلوب، أعلنت الترشيحات النهائية، للمنافسة على عدد من الجوائز، وضمت القائمة النهائية للمرشحين، عددا كبيرا من نجوم التمثيل والإخراج والأفلام السينمائية المميزة، التي قدمت على مدار العام، وحققت نجاحا كبيرا.

بينما يتنافس الفنانون في فئات عديدة من الجوائز، مثل: "أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، أفضل فيلم درامي، أفضل نص سينمائي، أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل فيلم أجنبي".