تعتبر البيتزا من أكثر الأكلات التي يفضلها الكثيرون، وبخاصة الأطفال، حيث يعشقون تناول "ميني بيتزا"، الخفيفة والسريعة خارج المنزل، إلا أن الأم يمكنها تحضيرها بشكل صحي للأبناء.

وإليك طريقة عمل ميني بيتزا، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات الميني بيتزا

كوب ونصق دقيق

ملعقتا زبادي

ملعقة سكر

ملعقة ملح

ملعقة ثوم بودر

ملعقتا زيت زيتون

3 ملاعق لبن بودر

ماء للعجن

صلصة

بصل

ثوم

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فلفل أخضر

طماطم

قطع (فراخ أو لحم)

جبن شيدر

جبن رومي

جبن موتزاريلا

طريقة تحضير ميني بيتزا

- توضع ملعقة دقيق مع الخميرة والسكر في بولة صغيرة، مع التقليب بماء دافئ، وتُترك خمس دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

- يُخلط الدقيق والملح والثوم واللبن البودر والزبادي والزيت في بولة كبيرة، وتعجن ثم يوضع خليط الخميرة، ويضاف الماء للعجن، ويترك ساعة ليخمر.

- تدهن قوالب البيتزا بالزيت، ويفرد العجين، ويترك نصف ساعة ليخمر.

- توضع الصلصة أولا، ثم الجبن الشيدر والرومي، والخضراوات وقطع الدجاج أو اللحم، ثم شرائح الجبن الموتزاريلا، وتترك في الفرن حتى تنضج.