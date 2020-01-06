"بدون بطانة وجلد الفهد".. فنانات تألقن بفساتين من توقيع مصممي أزياء عرب في جولدن جلوب

أزياء متباينة الألوان والتصميمات، تحمل توقيع مصممي عرب، تألقت بهن فنانات وإعلاميات من مختلف الجنسيات، في حفلتي توزيع جوائز جولدن جلوب، خلال العاميين الماضيين.

وقبل ساعات من انطلاق حفل "جولدن جلوب" في دورته الـ77، رصد "هن" أبرز إطلالات من توقيع "العرب"، خلال الفقرات التالية:-

نادين لبكي

خطفت المخرجة اللبنانية نادين لبكي الأنظار، بفستان أسود من القطيفة، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض وغير منقوش، كما أنه مكشوف الصدر، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب.

آن هاثاواي

لفتت النجمة آن هاثاواي الأنظار، بفستان طويل ذو فتحة جانبية، والذي تميز بأنه يجمل طبعة جلد الفهد، من توقيع "صعب".

هالي بيري

اختارت الممثلة الأمريكية هالي بيري الظهور، بفستان يحمل اللون الأحمر الداكن، والذي تميز بأنه مكشوف الصدر، وبفتحة جانبية، من توقيع اللبناني زهير مراد.

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ميليسا مكارتني

أطلت الممثلة ميليسا مكارتني، بفستان أرجواني، والذي تميز بأنه بدون بطانة مزين بنجوم فضية أعلى الكتف من تصميم اللبنانية ريم عكرا.

نتالي موراليز

ارتدت الإعلامية الأمريكية نتالي موراليز، فستانا أسود "منفوشا"، تميز بأنه لامع ودون أكمام، ويحمل نقوش جلد الثعبان، حيث التزمت مثل بقية المشاركين بـ"جولدن جلوب"، تضامنا مع حملة Time’s Up، المناهضة للاعتداءات الجنسية داخل هوليوود وخارجه، من توقيع مصممة الأزياء المصرية مرمر حليم، في 2018.