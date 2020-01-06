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صور.. اسوأ إطلالات حفل جولدن جلوب العام الماضي

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ببدلة تشبه إطلالات الذكور، وفساتين غير مناسبة، واختيار ألوان غير موفقة، أثارت العديد من النجمات العالميات خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2019، الجدل بسبب الإطلالات التي وضعها البعض في قائمة الاسوأ على السجادة الحمراء.

وقبل انطلاق حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020، إليكم أسوأ 6 إطلالات على السجادة الحمراء النسخة الماضية، حسبما ذكرهم موقع "ميرور" البريطاني.

Anne Hathaway

ظهرت الممثلة الأمريكية، أنا هاثاوي، بفستان منفوش، بنقشة "النمر" لم يكن موفق خاصة من الجهة العُلية.

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Judy Greer

اختارت "جرير" بدلة ذكورية بحتة، أخفت ملامحها الأنثوية تمامًا، مع تسريحة شعر "مربوطة".

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Elsie Fisher

لم توفق النجمة بإطلالتها، حيث ارتدت بدلة ذكورية مخملية، باللون النبيتي، لها حزام جلد من جهة الخصر، مع حذاء بنفس اللون والخامات.

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Elizabeth Moss

ظهرت بفستان كُحلي قصير، لم توفق في اختيار قصته، أو موديله.

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Lucy Liu

ارتدت "ليو" فستان مكون من قطعتين "ستوميك"، و "جوب" مع طبقة شيفون من أعلى، ولكنه كان مزدحم بالألوان والإكسسوار.

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Amber Heard

تسريحة شعر اشبه باللوك "الغجري"، مع فستان بلونين لم توفق في اختيار قصته أو لونه وموديله على الإطلاق.

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الجدير بالذكر، إنه من المقرر أن تقدم الحفل كلًا من نعومي واتس وريتشل هانا وايز، بصحبة الممثل الأمريكي جيسون بيتمان، وسط متابعة الملايين من مختلف دول العالم. 

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