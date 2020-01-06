"خطأ بصري".. جوي كينج تخطف الأنظار بإطلالة غريبة

لفتت الفنانة جوي كينج الأنظار بإطلالتها، على السجادة الحمراء الخاصة بفعاليات حفل جوائز جولدن جلوب في دورته الـ77.
وظهرت "كينج" بفستان يجمع بين الأبيض والأسود، يشبه الاختبارت الخاصة بـ"الخطأ البصري"، من المصمم الهولندي إيريس فان هيربين.
يذكر أن رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توزيع جوائز جولدن جلوب، أعلنت الترشيحات النهائية، للمنافسة على عدد من الجوائز، وضمت القائمة النهائية للمرشحين، عددا كبيرا من نجوم التمثيل والإخراج والأفلام السينمائية المميزة، التي قدمت على مدار العام، وحققت نجاحا كبيرا.
بينما يتنافس الفنانون في فئات عديدة من الجوائز، مثل: "أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، أفضل فيلم درامي، أفضل نص سينمائي، أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل فيلم أجنبي".
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