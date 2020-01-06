قبل نسخته الـ77.. "ست ستات" فزن بجوائز جولدن جلوب 2019

ساعات معدودة تفصلنا عن بدء حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب" 2020، في نسخته الـ77، وسط تنافس كبير بين عدد من الفنانات على فئات مختلفة، عقب فوز 6 نجمات بجوائز في نسخة العام الماضي، خلال الحفل الذي عُقد بفندق هيلتون بيفرلي، بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وفيما يلي أبرز الفنانات اللائي حصلن على جوائز "جولدن جلوب" 2019 توجت أوليفيا كولمان أفضل ممثلة في فيلم "كوميدي - موسيقي" عن فيلمها The Favourite. وكانت ساندرا أوه عن مسلسل Killing Eve، هي أفضل أداء درامي في مسلسل. وريجينا كينج أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم If Beale Street Could Talk. Advertisements وأفضل ممثلة في مسلسل "موسيقي - كوميدي"، هي رايتشل بروسنهان، عن مسلسلها The Marvelous Mrs.Maisel". أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني، من نصيب باتريسيا كلاركسون عن مسلسل Sharp Objects. وباتريشيا أركيت، هي أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني عن مسلسل Escape at Dannemora.

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