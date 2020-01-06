بـ"بدلة برتقالية".. الطفل رومان دافيس يخطف الأنظار بـ جولدن جلوب

لفت الطفل رومان جريفين دافيس، بطل فيلم Jojo Rabbit الأنظار بإطلالته، خلال سيره على السجادة الحمراء لفعاليات حفل جوائز جولدن جلوب في دورته الـ77.

وظهر "دافيس" ببدلة برتقالية اللون، مصنوعة من القطيفة، تتكون من سترة متسوط الحجم فاتحة اللون، وقميص أبيض، بنطلون قاتم اللون، بالإضافة إلى رابطة عنق سوداء، وشعر مموج "كيرلي".

يذكر أن رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توزيع جوائز جولدن جلوب، أعلنت الترشيحات النهائية، للمنافسة على عدد من الجوائز، وضمت القائمة النهائية للمرشحين، عددا كبيرا من نجوم التمثيل والإخراج والأفلام السينمائية المميزة، التي قدمت على مدار العام، وحققت نجاحا كبيرا.

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بينما يتنافس الفنانون في فئات عديدة من الجوائز، مثل: "أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، أفضل فيلم درامي، أفضل نص سينمائي، أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل فيلم أجنبي".